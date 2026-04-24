A Nap és a Plútó kvadrátja intenzív változásokat indít el: 4 csillagjegy erőteljes átalakuláson megy keresztül
Ritka és brutálisan erős asztrológiai hatás érkezik április 25-én. A Nap és a Plútó feszült kapcsolata alapjaiban rengetheti meg több csillagjegy életét. Lesznek, akiknek ez a nap mindent megváltoztat.
Az asztrológusok szerint a Nap és a Plútó kvadrátja az egyik legintenzívebb hatás, ami nemcsak külső konfliktusokat, hanem mély belső átalakulást is hozhat. Ez az energia gyakran hoz felszínre elfojtott feszültségeket, titkokat és olyan igazságokat, amelyekkel eddig nem mertünk szembenézni.
Négy csillagjegyre is hatással van a Nap és a Plútó kvadrátja
Kos – identitásválság, ami erősebbé tesz
A Kosok számára ez az időszak komoly önvizsgálatot hozhat. Megkérdőjeleződhet a szerepük a munkában vagy a kapcsolataikban, és könnyen érezhetik úgy, hogy elvesztették az irányítást. Ugyanakkor pont ez a nyomás segíthet abban, hogy új alapokra helyezzék önmagukat, és sokkal tudatosabb döntéseket hozzanak a jövőben. A végére egy határozottabb, magabiztosabb személyiség bontakozhat ki.
Skorpió – teljes érzelmi újjászületés
A Skorpiókat különösen erősen érinti ez az energia, hiszen a Plútó az uralkodó bolygójuk. Most olyan mély érzelmi folyamatokon mehetnek keresztül, amelyek szó szerint átalakítják őket. Régi sérelmek, régi kapcsolatok vagy belső félelmek kerülhetnek felszínre, de mindez egy új kezdet előszobája lehet. Ez az időszak fájdalmas, de rendkívül felszabadító is lehet számukra.
Oroszlán – hatalmi harcok és nagy felismerések
Az Oroszlánok életében most a kontroll kérdése kerül előtérbe. Konfliktusok alakulhatnak ki, különösen ott, ahol eddig ők próbálták irányítani a helyzetet. Ez az időszak arra kényszeríti őket, hogy újragondolják, mit jelent számukra a valódi erő és vezetés. Ha képesek tanulni a helyzetből, sokkal érettebb és hitelesebb vezetővé válhatnak.
Vízöntő – gyökeres változások belülről
A Vízöntők számára ez a tranzit inkább belső robbanásként jelentkezik. Olyan felismerések érhetik őket, amelyek teljesen átírják a gondolkodásukat és a jövőképüket. Lehet, hogy eddigi terveik hirtelen értelmüket vesztik, de ez csak azért történik, hogy helyet adjanak valami sokkal autentikusabb útnak. Ez a változás csendesebb, de annál mélyebb – írja a The Economic Times.
