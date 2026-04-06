Felejtsd el az eddig ismert módszert, így számolható ki a kutya életkora!

A kutya életkora minden gazdi számára fontos, és nem csak állatorvosi és egészségügyi szempontból. Van egy általános tudás a kutyák emberi évének megállapításáról, amely szerint egy kutya az emberi évének hétszeresét teszi ki. Ez az elméletet döntötte most meg egy új kutatás, mely szerint egész máshogy kell kiszámítani négylábú kedvenceink emberi életkorát.

Minden kutyatartó fejében megfordult már sétáltatás vagy a kertben, udvaron üldögélés közben, hogy vajon hány éves lehet a kutyája emberi számokban. Mi, emberek valamiért mindent magunkhoz hasonlítunk, így természetes, hogy a kutyánk életkorát is a mi éveinkhez igyekszünk viszonyítani. Ehhez van egy közismert módszer, mely szerint a kutya valódi életkorát meg kell szorozni héttel, és akkor megkapjuk az emberi életkorát. Egy új tanulmány azonban ezt az elméletet készül eltörölni, a kutatók rátaláltak egy sokkal összetettebb képletre, amely tudományos szempontból is megmutatja a kutyák emberi életkorát.

A felfedezést a San Diego-i Egyetem kutatói hozták nyilvánosságra, akik egy teljesen új megközelítést alkalmaztak a kutyák valódi emberi életkorának meghatározására. A kutatók a metilációs folyamatot vizsgálták, amely a DNS-hez kapcsolódik, és változik az öregedés során. A változások nem módosítanak géneket, hanem a szervezet öregedését befolyásolják. Ennek eredményeként megállapították: a kölyökkutyák gyorsabban öregednek.

A kutatók szerint egy egyéves kutya nem egy hétéves gyermeknek, hanem egy harminc éves felnőttnek felel meg, így mire a négylábú maga mögött hagyja a kölyökkort, emberi években már javában a felnőttkort tapossa.

Nem volt egyszerű, hogy egy hétévesnek megfelelő állat kölyköket hozhat világra

– fogalmazott Trey Ideker kutatásvezető. A kutyák fejlődéséhez az új eredmények jobban illeszkednek.

Összetettebb képlet adhatja ki a kutyák valódi emberi életkorát

A gyors öregedés biztosan megijesztett, de ne aggódj, a kölyökkor után visszalassul a kutáyknál az öregedés, tehát nem lesznek idősebbek egyik napról a másikra. Az első néhány évben gyorsan múlnak el az ebek felett az emberi évek, ám ezt idősebb korukra bőven mérséklődik.

Így tudod kiszámolni a kutyád valódi emberi életkorát

A kutatók létrehoztak egy egyszerű képletet, ami a valódi kor x hét év képleténél egy hangyányival összetettebb: 16 x ln(kutya életkora) + 31. A képletben szereplő ln a logaritmust jelenti, amelyet a legtöbb számológépen külön gombbal jelölnek.

A tudósok rámutattak, hogy a hétszeres szorzónál bonyolultabb képlet valósabb képet ad arról, hogy valójában emberi években hány évesnek számítanak a kedvenceink.