Vigyázat! Ezt a csillagjegyet ma durván kihozzák a sodrából, ha nem figyel

A bolygóállások ismét nem kímélik a csillagjegyeket. Felpörgeti az eseményeket és nyugtalanságot hoz az életünkbe, persze csak ha haggyuk neki...

Csütörtökön a Mars felforgatja a csillagjegyek életét

Kos

A Mars ma belép a jegyébe – ennek természetesen nem egy nap alatt mutatkozik meg a teljes hatása, de részben már ma is érzékelheti. Nagyon könnyen célt ér; elkönyvelhet egy komoly sikert is. Ugyanakkor fokozott indulatot tapasztalhat. Ha egyre többen idegesítik a környezetében, azt nyugodtan tudja be a Mars hatásának!

Bika

A pénzügyei rövidesen fellendülhetnek, és már ma is megmutatkozhat az a jó lehetőség, ami majd plusz pénz érkezését eredményezi. Arra viszont figyelnie kell, hogy ön békés típus, és nehéz kihozni a sodrából, ma viszont valakinek elég komolyan sikerülhet. Nehéz lesz lenyugodnia...

Ikrek

A Mars jegyváltása felpörgeti ön körül az eseményeket, és hirtelen sokkal több impulzus éri, mint az utóbbi időben. Könnyen meggyőz másokat, és gyorsan reagál minden helyzetre. Ugyanakkor vigyázzon, mert hajlamos lehet túl élesen fogalmazni.

Rák

A Mars belépése a Kosba feszültebbé teheti, még akkor is, ha ezt nem mutatja ki nyíltan. Belső nyugtalanságot érezhet, ami főleg a munkájában vagy a felelősségei kapcsán jelentkezik. Jó hír viszont, hogy hatalmas energiákat tud mozgósítani a céljaiért.

Oroszlán

Ön tűz elemű jegy. Most, hogy a Mars, a háború bolygója tűz elemű jegybe lép, az egyszerre lesz szerencsés és veszélyes. Szerencsés, mert nagyon jó lehetőségeket kap most a sorstól. Veszélyes, mert ha nem figyel, nagyon elhamarkodott lehet, és meggondolatlan döntéseket hozhat.

Szűz

A mai nap nagyon szerencsés folyamatokat indít el. A Mars hatására határozottabbá válik, és könnyebben mond nemet olyan dolgokra, amik már nem szolgálják önt. Ez különösen felszabadító lehet. Ugyanakkor vigyázzon, hogy ne legyen túl kritikus másokkal – vagy önmagával.

Mérleg

A Mars a kapcsolatai területét aktiválja, ami egyszerre hozhat szenvedélyt és feszültséget. Egy beszélgetés most könnyen vitába fordulhat, még akkor is, ha nem ez a célja. Ugyanakkor lehetősége van tisztázni régóta húzódó ügyeket.

Skorpió