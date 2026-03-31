Döbbenetes kutatás látott napvilágot: az idősebb generáció hajlamosabb a pénzügyi pazarlásra

Egy új kutatás szerint azonban még az úgynevezett „takarékos generáció” sem mentes a költséges szokásoktól. A Motley Fool friss felmérése arra jutott, hogy a baby boomerek (1946-1964 között születettek) több hétköznapi területen is nagyobb eséllyel költenek pazarló módon, mint az átlagfogyasztók. Ide tartozik például a maradék ételek kidobása, a háztartási gépek felesleges működtetése vagy a lottószelvények rendszeres vásárlása.

Az idősebb generációnak is takarékoskodnia kell

Ezek a kiadások külön-külön talán jelentéktelennek tűnnek, ám hosszú távon összeadódnak, és egyre nagyobb terhet jelenthetnek a megélhetési költségek folyamatos emelkedése mellett. Egy nyugdíj előtt álló vagy már nyugdíjas generáció esetében ezek az apró, de rendszeres kiadások könnyen felemészthetik a megtakarításokat.

Az élelmiszer-pazarlás gyakori jelenség, sokan kidobják a fel nem használt alapanyagokat vagy a maradékokat. A közművek és az energia terén is előfordul pazarlás, például amikor bekapcsolva maradnak a készülékek, égve felejtik a lámpákat, vagy fűtik-hűtik a nem használt helyiségeket.

Sokan ragaszkodnak az ismert márkákhoz, még akkor is, ha olcsóbb alternatívák is elérhetők lennének, emellett rendszeresen költenek lottószelvényekre is. Gyakori a túlköltekezés bevásárlások, utazások vagy különleges alkalmak során, valamint az is, hogy különféle előfizetésekre költenek, például szállítási szolgáltatásokra vagy prémium csomagokra.

Egyes esetekben nagyobb felújításokat is finanszíroznak a nyugdíj-megtakarítások terhére vagy akár hitelből. Az idősebbek ráadásul gyakrabban válnak csalások áldozatává, ami komoly anyagi veszteségekkel járhat.

Nem ritka az sem, hogy anyagilag támogatják a felnőtt gyermekeiket, például számlák kifizetésével. Jó hír azonban, hogy ezek közül sok szokás viszonylag könnyen kezelhető, és a pénzügyi szakértők gyakran azt tanácsolják, hogy az első lépés egy egyszerű, átlátható kiadáskövetés bevezetése legyen - írja a Yahoo finance.