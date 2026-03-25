„Azt akarják, bárcsak én haltam volna meg!” – Szívszorító vallomást tett az édesanya, retteg a saját családjától

Vannak kapcsolatok, amik kívülről tökéletesnek tűnnek, de a zárt ajtók mögött néha egészen bizarr szorongások tenyésznek. Egy idős édesanya most névtelenül egy tanácsadóhoz fordult segítségért, mert úgy érzi, a saját gyerekei szemében ő csak egy értéktelen statiszta az imádott családfő mellett.

A szent családfő árnyékában

Az asszony egy farmon él nyugdíjasként férjével, Allal, valamint fiával és menyével. A leírása alapján a férje maga a két lábon járó tökéletesség: mindenki tiszteli, mindenki az ő tanácsát kéri, a gyerekek pedig valósággal bálványozzák.

Al a legjobb ember, akit valaha ismertem. Megvan benne az a bizonyos varázs

– írta az asszony, ám a dicséret mögött felsejlik a fájdalmas mellőzöttség.

Ha a gyerekeknek tanács kell, Alt hívják. Ha segítségre van szükségük, felhívják őt, de csak azért, hogy kérjék az apjukat. Őt soha, semmiről nem kérdezik.

Halálos félelem: „Miért ő ment el?”

A probléma azonban itt nem áll meg. Az idős nőben egy egészen elképesztő fóbia alakult ki: retteg attól a naptól, amikor a férje távozik az élők sorából. Nem a gyász viseli meg előre, hanem a bűntudat.

Rettegek a gondolattól, hogy ő hamarabb hal meg, mint én. Attól félek, mindenki dühös lesz rám, amiért nem én mentem el előbb

– vallotta be sokkoló őszinteséggel. Úgy érzi, ha a pótolhatatlan családfő meghal, a családja haraggal néz majd rá, amiért ő, a haszontalan feleség még itt van.

Van kiút az önutálatból?

A szakértő válasza rávilágított: az asszony egy klasszikus csapdába esett. Egy domináns, karizmatikus partner mellett teljesen elveszítette az önbecsülését, és láthatatlanná vált saját maga számára is.

Nem vagy értéktelen, és nem vagy senki. Csupán egy olyan ember, aki nincs tisztában a saját értékeivel

– vigasztalta a szakember, hozzátéve, hogy a statisztika szerint a nők általában tovább élnek, és senki nem fogja őt gyűlölni a túlélésért.

A tanács, amit a szakértő a New York Post cikkében adott egyértelmű: az asszonynak beszélnie kell a férjével és a fiával az érzéseiről. Valószínűleg a családtagoknak fogalmuk sincs róla, hogy az anya, aki a háttérben mindent biztosít számukra, valójában egy sötét veremben érzi magát, ahol már a saját halálát is kívánatosabbnak tartja, mint a férje elvesztését követő némaságot.