Szerelem a láthatáron: ma három csillagjegy élete is megváltozhat
Micsoda péntek! Mindegyik csillagjegyre meglepetés vár ma! Az Ikrekre jó hír vár, a Mérleg félreértésbe kerülhet. Három csillagjegy szülöttére pedig rátalálhat a szerelem.
Napi horoszkóp, 2026. március 27., péntek – A Bika, az Oroszlán és a Vízöntő csillagjegy szülötte is búcsút inthet a szingli létnek
Kos
Pénteken a délelőtt még nehézkesebben haladhat, de amikor a Hold délután átlép az Oroszlánba, ön is felélénkül. Bármilyen fáradtnak is érezte magát korábban, innentől mintha kicserélték volna. Ismerkedésre, randira is szuper ez a nap.
Bika
A Hold délelőtt kap egy szextil fényszöget az Uránusztól, ami meglepő, de nagyon pozitív fordulatot hozhat a magánéletében. Ez lehet egy új ismeretség, egy segítő személy megjelenése, ha pedig szingli, akkor akár szerelem is.
Ikrek
Délelőtt még valahogy halad a feladataival, de délután már alig tud figyelni rájuk, mert most új izgalmakra vágyik. Tudja le a kötelező köröket, és utána találkozzon egy baráttal vagy ismerőssel. Izgalmas híreket hallhat tőle, amelyek új ajtókat is megnyithatnak ön előtt.
Rák
Délelőtt a munkában új hírek érkezhetnek, átszervezés vagy változás várható. Lehet, hogy elsőre nem örül neki, de higgye el, nem lesz ezzel semmi gond. Délután pedig ideje mindezt elengedni, és inkább a közelgő hétvégére fókuszálni.
Oroszlán
A Hold belép a jegyébe, és nagyon szuper péntek délutánt, estét jelez önnek. Sikerülnek a tervei, az Uránusz és a Neptunusz pedig egy szuper találkozást, beszélgetést is jelez. Ha szingli, ez lehet szerelem is!
Szűz
Pénteken érdemes lenne engednie a maximalizmusából. Sem az emberek, sem a körülmények nem elég tökéletesek ahhoz, hogy mindig minden teljesen a helyén legyen. És mindez önre is vonatkozik. Ma elégedjen meg azzal, ha valamit „csak” kiválóan teljesít, és inkább a hétvégére fókuszáljon.
Mérleg
Pénteken sikeres napja lehet, a magánügyeivel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhet egy félreértésbe vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére később átláthatja a helyzetet. Ebben segít a Neptunusz fényszöge.
Skorpió
Az Uránusz a legkedvezőbb fényszögbe kerül a Holddal. Most bármihez is nyúl, szinte arannyá válhat a kezében. Ezért ne hagyja, hogy csak úgy elteljen a nap! Most érdemes megbeszélni, letárgyalni a fontos ügyeket.
Nyilas
Pénteken valaki nagyon próbálkozhat, és szeretné manipulálni önt, erre utal a Rák jegyében járó Hold, de ön átlát a helyzeten. Nyugodtan mondja meg neki, hogy tisztában van a valódi motivációival. A délután jó lehetőséget hozhat a kikapcsolódásra – fogadja el a meghívást!
Bak
Pénteken egy kényes helyzetben szüksége lehet a diplomáciai érzékére, amikor egy vitás vagy érzékeny ügyet kell elsimítania. Keresse meg azt a megoldást, amely során az igazság érvényesül, és mégis mindenki úgy érzi, hogy neki is jutott valami a győzelemből.
Vízöntő
Nagyon szép nap lehet ez a mai. Fontos felismerések érlelődnek önben, és valahogy egyensúlyba kerülnek a dolgok. A párkapcsolata is nagyon kiegyensúlyozott lehet, és úgy érezheti, rendben van minden. Ha szingli, az Oroszlán Hold akár új szerelmet is hozhat.
Halak
Pénteken olyan kedvező fényszögek lesznek az égen, amelyek védik önt és mindazt, amit szeretne elérni. Köszönheti ezt a szorgalmának, a kitartásának és a jegyében járó bolygók – a Merkúr és a Mars – támogatásának.
