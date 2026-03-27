Szerelem a láthatáron: ma három csillagjegy élete is megváltozhat

Micsoda péntek! Mindegyik csillagjegyre meglepetés vár ma! Az Ikrekre jó hír vár, a Mérleg félreértésbe kerülhet. Három csillagjegy szülöttére pedig rátalálhat a szerelem.

Napi horoszkóp, 2026. március 27., péntek – A Bika, az Oroszlán és a Vízöntő csillagjegy szülötte is búcsút inthet a szingli létnek

Kos

Pénteken a délelőtt még nehézkesebben haladhat, de amikor a Hold délután átlép az Oroszlánba, ön is felélénkül. Bármilyen fáradtnak is érezte magát korábban, innentől mintha kicserélték volna. Ismerkedésre, randira is szuper ez a nap.

Bika

A Hold délelőtt kap egy szextil fényszöget az Uránusztól, ami meglepő, de nagyon pozitív fordulatot hozhat a magánéletében. Ez lehet egy új ismeretség, egy segítő személy megjelenése, ha pedig szingli, akkor akár szerelem is.

Ikrek

Délelőtt még valahogy halad a feladataival, de délután már alig tud figyelni rájuk, mert most új izgalmakra vágyik. Tudja le a kötelező köröket, és utána találkozzon egy baráttal vagy ismerőssel. Izgalmas híreket hallhat tőle, amelyek új ajtókat is megnyithatnak ön előtt.

Rák

Délelőtt a munkában új hírek érkezhetnek, átszervezés vagy változás várható. Lehet, hogy elsőre nem örül neki, de higgye el, nem lesz ezzel semmi gond. Délután pedig ideje mindezt elengedni, és inkább a közelgő hétvégére fókuszálni.

Oroszlán

A Hold belép a jegyébe, és nagyon szuper péntek délutánt, estét jelez önnek. Sikerülnek a tervei, az Uránusz és a Neptunusz pedig egy szuper találkozást, beszélgetést is jelez. Ha szingli, ez lehet szerelem is!

Szűz

Pénteken érdemes lenne engednie a maximalizmusából. Sem az emberek, sem a körülmények nem elég tökéletesek ahhoz, hogy mindig minden teljesen a helyén legyen. És mindez önre is vonatkozik. Ma elégedjen meg azzal, ha valamit „csak” kiválóan teljesít, és inkább a hétvégére fókuszáljon.

Mérleg

Pénteken sikeres napja lehet, a magánügyeivel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhet egy félreértésbe vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére később átláthatja a helyzetet. Ebben segít a Neptunusz fényszöge.