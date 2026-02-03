„Kedves Jutka néni” – elárulta a magyar orvos, hogy élhető túl a szerettünk halála

Egy ország gyászol Fenyő Miklós halála kapcsán, nem beszélve a személyes veszteségekről, melyek télen talán még fájóbbak lehetnek. A szerettünk halála feletti gyász olyan fájdalom, amivel előbb-utóbb mindenkinek szembe kell néznie. Olyan próbatétel, amit mindenki másképp él meg. Dr. Mangó Gabriella szavai és tanácsai ugyanakkor segíthetnek abban, hogyan élhető túl a szerettünk halála.

Szerettünk halála komoly próbatétel. Mangó doktornő azt tanácsolja, hogy minden áldott napban meg kell találni az életnek azt az örömét, aminek örülni tudunk a másik helyett is, ahelyett is, aki itt hagyott minket (Fotó: Pexels)

Szerettünk halála miatt nagyon nehezek ezek a hosszú téli esték egyedül

„Kedves Jutka néni, és mindenki, aki a közelmúltban szerettét veszítette el! Nagyon-nagyon nehéz ilyenkor a karácsony, nagyon-nagyon nehéz ilyenkor a tél, nagyon nehezek ezek a hosszú esték egyedül. És tudom, hogy nagyon nehéz talpra állni, de hogyha hátrafelé nézünk, akkor nem látunk előre. Minden áldott napban meg kell találni az életnek azt az örömét, aminek örülni tudunk a másik helyett is, ahelyett is, aki itt hagyott minket. És nem szabad belekeseredni ebbe, hanem valahogy minden áldott nap valami kis vigasz találni, mert csak azt sugározzuk kifelé a megmaradt szeretteinknek, amit mi önmagunkban is érzünk. Ha nem magunk miatt állunk talpra, akkor a szeretteink miatt kell talpra állni és csinálni tovább az életet.”

– mondja friss videójában a gyöngyösi háziorvos a Facebook-oldalán. Majd így folytatja: „Senki nem megy el előbb, és senki nem megy el később innen a földről. Nem tudunk gyorsítani és nem tudunk lassítani sem, vissza sem tudunk fordulni, és valahol ezt el kell fogadni. És nemsokára jön a tavasz, úgyhogy kitartást mindenkinek, sok szeretettel és ölelés.”