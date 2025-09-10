Felment a pulzusod és lázad lett? Ezt tanácsolja a magyar orvos

Újabb hasznos videóval jelentkezett közösségi oldalán dr. Mangó Gabriella. A gyöngyösi háziorvos rendszeresen teszi közzé egészségügyi tartalmakat a Facebook-oldalán, melyeket érdemes meghallgatni, ugyanakkor minden követendő tanácsa előtt fontos mindenkinek konzultálnia a saját háziorvosával!

(Fotó: Pexels/Edward Jenner – Képünk illusztráció)

„Rendszeresen keresnek meg betegek azzal, hogy nagyon felment a pulzusszámuk 90-re, majdnem 100-ra, és utána hőemelkedésük vagy lázuk lett. Ez egy teljesen természetes folyamat és nem kell megijedni tőle, hogy hú, most szívproblémám van és akkor azonnal bemegyek a kórházba, vagy rohanok a kardiológushoz. Nyilván lehet egy szívizom-gyulladás, ami hasonló tüneteket produkálhat, lehet egy tüdőgyulladás mögötte, ami szintén pulzusszám-emelkedéshez vezethet, de alapvetően az, hogy valakinek hőemelkedése és láza lesz, ez bizony pulzusszám-emelkedéssel fog járni. Nem kell azonnal szívműtétre bejelentkezni, keressétek meg az orvosotokat és rendezzétek a többi dolgot.”

– nyugtatta meg az aggódókat Mangó doktornő. Ugyanakkor a háziorvos felkeresését mindenképpen hangsúlyozta.