Magyar orvos üzent halottak napjára: ez sok mindent átértékelhet benned
Ez most sokaknál betalál. Magyar orvos üzent halottak napjára.
Szívből jövő, de az elmére is ható gondolatokat fogalmazott meg dr. Mangó Gabriella mindenszentek és halottak napja kapcsán. A gyöngyösi háziorvos közösségi oldalán, a Facebookon tette közzé üzenetét, mely jó eséllyel sokaknál betalál. A doktornő tökéletesen összefoglalta a halottak napja lényegét, fontosságát, mindenkire kiterjedő, mégis személyes üzenetét, jelentőségét. Amit a magyar orvos üzent, az sokaknak nyújthat vigaszt, megértést, erőt, életigenlést, szeretetet, megnyugvást.
Magyar orvos üzent halottak napjára, érdemes megosztani a gondolatait másokkal is
„Mielőtt meghaltam, megszülettem. Génjeimben hoztam szüleim, nagyszüleim, dédszüleim emlékeit. Döntéseiket, életük örömeit, árnyait. Ezek mind befolyásolják az életemet, a döntéseimet, az érzéseimet.
Az élet, az élet.
Van aki boldogan él, van aki szenvedve.
De az élet, az élet. A döntéseink, az akaratunk, az útválasztásunk a sajátjaink.
Halottak napján a folytonosságot, a múltat, jelent, jövőt is köszöntjük. Fejet hajtunk a múlt előtt, emlékezünk a halottainkra, siratjuk, akiket ismertünk, akiknek a halálának a fájdalmát megéltük, és megéljük. És az ő életükből, hitükből, értékrendjükből merítünk erőt a jelenre és a jövőre.
Fejet hajtunk az élet múlandóságára és az élet értékére.
Mert az élet, az élet.
Emlékezzünk, szeressünk, és legyünk hálásak, mert nekünk még van esélyünk javítani, másként élni!
A düh az a szeretet türelmetlen formája. Van, aki ma dühös, van, aki fájdalommal teli és van, aki békés.
A szeretet mindent megjavít.
Emlékezzünk!
Nagymamánk rántott krumplijára, a nagypapa illatára, a meleg kézre, amelyet egykor fogtunk.
És tudjuk, ők mind, mind itt vannak bennünk. És alkalomadtán szólnak hozzánk a szívünkön keresztül.”
– írja Mangó doktornő.
