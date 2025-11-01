RETRO RÁDIÓ

Magyar orvos üzent halottak napjára: ez sok mindent átértékelhet benned

Ez most sokaknál betalál. Magyar orvos üzent halottak napjára.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.01. 15:30
Halottak napja Dr. Mangó Gabriella emlékezés

Szívből jövő, de az elmére is ható gondolatokat fogalmazott meg dr. Mangó Gabriella mindenszentek és halottak napja kapcsán. A gyöngyösi háziorvos közösségi oldalán, a Facebookon tette közzé üzenetét, mely jó eséllyel sokaknál betalál. A doktornő tökéletesen összefoglalta a halottak napja lényegét, fontosságát, mindenkire kiterjedő, mégis személyes üzenetét, jelentőségét. Amit a magyar orvos üzent, az sokaknak nyújthat vigaszt, megértést, erőt, életigenlést, szeretetet, megnyugvást.

Magyar orvos üzent halottak napjára, érdemes megosztani a gondolatait másokkal is

„Mielőtt meghaltam, megszülettem. Génjeimben hoztam szüleim, nagyszüleim, dédszüleim emlékeit. Döntéseiket, életük örömeit, árnyait. Ezek mind befolyásolják az életemet, a döntéseimet, az érzéseimet.
Az élet, az élet. 
Van aki boldogan él, van aki szenvedve.
De az élet, az élet. A döntéseink, az akaratunk, az útválasztásunk a sajátjaink.
Halottak napján a folytonosságot, a múltat, jelent, jövőt is köszöntjük. Fejet hajtunk a múlt előtt, emlékezünk a halottainkra, siratjuk, akiket ismertünk, akiknek a halálának a fájdalmát megéltük, és megéljük. És az ő életükből, hitükből, értékrendjükből merítünk erőt a jelenre és a jövőre.
Fejet hajtunk az élet múlandóságára és az élet értékére.
Mert az élet, az élet.
Emlékezzünk, szeressünk, és legyünk hálásak, mert nekünk még van esélyünk javítani, másként élni!
A düh az a szeretet türelmetlen formája. Van, aki ma dühös, van, aki fájdalommal teli és van, aki békés.
A szeretet mindent megjavít.
Emlékezzünk!
Nagymamánk rántott krumplijára, a nagypapa illatára, a meleg kézre, amelyet egykor fogtunk.
És tudjuk, ők mind, mind itt vannak bennünk. És alkalomadtán szólnak hozzánk a szívünkön keresztül.”
– írja Mangó doktornő.

 

