Kozma Imre atya (†2024): A szeretet felülírja a halált

Kozma Imre atya, aki 2024. október 17-én adta vissza lelkét a teremtőjének, többször is elmondta miséin és nyilatkozataiban, hogy az utolsó szó nem a halálé, hanem a szereteté. November 1-jén, Mindenszentek napján a szentekre gondolunk, november 2-án pedig az elhunyt szeretteinkre.

Kozma Imre atya nem csak beszélt a szeretetről, tevékenyen szerette az embereket Fotó: Szabolcs László

- A Mindenszentek egyáltalán nem elvont ünnep, hanem közel áll a mindennapok gyakorlatához, a hétköznapi élethez – mondta az ünnepről korábban Kozma Imre atya.

A szentek arra emlékeztetnek bennünket, hogy nem azok vagyunk, akik vagyunk, hanem azok, akik lehetünk. A szentek üzenete nagyon is aktuális: a földi élet két pólus között megy végbe, jelen és jövő, időbeli és örökkévaló között. A szentek a jelent élik, de a jövőre irányítják tekintetüket.

Kozma Imre atya szerint mindannyian életszentségre kaptunk elhívást.

Mi vagyunk a mai kor, a mai idők, a mai társadalmak sója és napfénye, gyertyalángja és jó illata. A szentség ugyanis azt jelenti: a másik emberért vagyok

– fogalmazott. Hozzátette: a szentek békességteremtők és tisztaszívűek. Ez nem azt jelenti, hogy sohasem hibáztak, hiszen hús-vér emberek voltak, de arra törekedtek, hogy életükkel a többi embert ajándékozzák meg és szolgálják – ahogyan ezt Kozma Imre atya is tette, aki életével szintén példát adott, akárcsak a szentek.

A halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk Fotó: Metropol

Kozma Imre atya tevékeny szeretetre hívott

A halottak napján, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, ne a bánaté, hanem a szereteté legyen a főszerep. Szeretettel gondoljunk azokra, akik túl vannak földi életútjukon.

Az utolsó szó ugyanis nem a halálé, hanem a szereteté. Jézus, aki azért lett emberré, hogy vállalja a sorsunkat és szenvedése árán megváltson bennünket, példát adott nekünk erre. Kereszthalála az életre váltott halál. Ugyanúgy, ahogyan a számunkra fontos dolgokról való lemondás is mind egy kis halál, mégis, akiket szeretünk, azokért meghozzuk az áldozatot

– mondta a halottak napja kapcsán korábban a szerzetes, aki mindig arra intett: a tevékeny szeretetet nevelgessük a szívünkben, mert a szeretet a halált is felülírja.