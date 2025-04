Kozma Imre atya (1940-2024): Krisztus a lelkekben akar élni

Krisztus a lelkekben akar élni és nem lerombolt műemlékeink kiásott, holt köveiben, nem leporolt aktákban, nem elkobzott kódexekben Corvinákban. Ezek múltunk, régi dicsőségünk emlékei, de életet ne ezektől várjunk…

Az emberiség mindig az Isten útjain jár. Akkor is, mikor nem azt az utat tapossa, amit az Úr szán neki, vagy amit elbizakodottan és bántó hálátlansággal maga választott, vagy amit reá kényszerítettek. A reánk kényszerített helyzetekben (mint háború) is azt érezzük, hogy egy emberfölötti erő dolgozik bennünk és általunk. S mikor az Erősség Lelkét, az igazság erejét könyörögve kérjük, akkor is – állig felfegyverzett világban is – az Isten lelkének tüzéből kérünk egy szikrát a lelkünkbe és egy lángnyelvet a nemzet lelkébe.

Így van ez most is, amikor ezeréves örökségünket tépik, szabdalják Európában, s érdekek emelnek falat, gazdasági eszközök felhasználásával is, nemzetek közé…

A keresztényi értelmezés alapján

arra születtünk, hogy egymás életét elfogadjuk és gazdagítsuk.

Akik a fegyverek erejében bíznak, attól remélnek békét, tévúton járnak. A szeretet erejénél nincs nagyobb erő. Ha nem tudjuk a rosszat jóval viszonozni, a háborúságnak soha nem lesz vége. Amikor az emberi közösségeket, társadalmakat az egymással való szembenállásra buzdítják a győzelem reményében, akkor nem gondolnak arra, hogy egy háborúban csak vesztesek vannak. Győzelmet csak a szeretet ereje hozhat...

Istentől megtanultuk, hogy egymásért vagyunk, azért születtünk, hogy egymás életét, fejlődését segítsük.

Isten egymásra bízott bennünket és erről szól az élet, annak a világnak a felépítése, amit Isten gondolt el.

Krisztus halála és feltámadása Isten igenje erre az új világra. Vagy ezt építjük fel, vagy a háború mindent elpusztít. A Szentatya ragyogó tanítást adott a fiataloknak Isten igenjéről: nem elég, ha tudjuk a jót, azt cselekedni is kell, egymás javára…