Elképesztő fordulat: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján

Mintha az ég is siratná a halottainkat, elhunyt szeretteinket. Így érezhettük az elmúlt években, amikor szinte kivétel nélkül borús, esős idő várt ránk mindenszentekkor és halottak napján. Úgy tűnik, idén elképesztő fordulat áll be: október 31-én, halloweenkor, november 1-jén, mindenszentekkor és november 2-án, halottak napján sem várható eső napközben. Mutatjuk, milyen időjárás lesz halloweentől halottak napjáig!

Kiderült végre: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál jó hírekkel szolgál a pénteki, szombati és vasárnapi időjárás kapcsán. Ez pedig sokakat érint, akár egy halloweeni partira, akár elhunyt szerettei temetői meglátogatására készül.

Pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton, mindenszentek napján inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Nem lesz csapadék. Akár 20–22 fok is lehet.

Vasárnap a ködös reggel után felhősödés kezdődik északnyugat felől, de csapadék csak estétől jöhet. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.