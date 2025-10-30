RETRO RÁDIÓ

Elképesztő fordulat: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján

Megszokhattuk, hogy mindenszentekkor és halottak napján esik az eső. Idén megtörhet az átok: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 18:30
prognózis mindenszentek Halottak napja halloween

Mintha az ég is siratná a halottainkat, elhunyt szeretteinket. Így érezhettük az elmúlt években, amikor szinte kivétel nélkül borús, esős idő várt ránk mindenszentekkor és halottak napján. Úgy tűnik, idén elképesztő fordulat áll be: október 31-én, halloweenkor, november 1-jén, mindenszentekkor és november 2-án, halottak napján sem várható eső napközben. Mutatjuk, milyen időjárás lesz halloweentől halottak napjáig!

ilyen időjárás lesz halloween, mindenszentek és halottak napján
Már nem titok: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

Kiderült végre: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál jó hírekkel szolgál a pénteki, szombati és vasárnapi időjárás kapcsán. Ez pedig sokakat érint, akár egy halloweeni partira, akár elhunyt szerettei temetői meglátogatására készül.

Pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Szombaton, mindenszentek napján inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Nem lesz csapadék. Akár 20–22 fok is lehet.
Vasárnap a ködös reggel után felhősödés kezdődik északnyugat felől, de csapadék csak estétől jöhet. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

