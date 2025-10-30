Elképesztő fordulat: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján
Megszokhattuk, hogy mindenszentekkor és halottak napján esik az eső. Idén megtörhet az átok: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján.
Mintha az ég is siratná a halottainkat, elhunyt szeretteinket. Így érezhettük az elmúlt években, amikor szinte kivétel nélkül borús, esős idő várt ránk mindenszentekkor és halottak napján. Úgy tűnik, idén elképesztő fordulat áll be: október 31-én, halloweenkor, november 1-jén, mindenszentekkor és november 2-án, halottak napján sem várható eső napközben. Mutatjuk, milyen időjárás lesz halloweentől halottak napjáig!
Kiderült végre: ilyen időjárás lesz halloweenkor, mindenszentekkor és halottak napján
A Köpönyeg.hu meteorológiai portál jó hírekkel szolgál a pénteki, szombati és vasárnapi időjárás kapcsán. Ez pedig sokakat érint, akár egy halloweeni partira, akár elhunyt szerettei temetői meglátogatására készül.
Pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Szombaton, mindenszentek napján inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Nem lesz csapadék. Akár 20–22 fok is lehet.
Vasárnap a ködös reggel után felhősödés kezdődik északnyugat felől, de csapadék csak estétől jöhet. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
