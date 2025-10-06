Ha ezt tudtam volna! Lerántotta a leplet a szerves szelénről a magyar orvos

Biztos hallottál már a szerves szelénről, de közel sem biztos, hogy tudod, mi mindenre jó. Dr. Mangó Gabriella friss videóban magyarázza el az esszenciális nyomelem előnyeit a Facebook-oldalán. Csak pislogunk!

Elképesztően sok előnnyel bír a szerves szelén – derül ki dr. Mangó Gabriella friss videójából (Fotó: Pexels/Jeshootscom – Képünk illusztráció)

Rengeteg előnnyel bír a szerves szelén

„A szerves szelén nagyon kell egyrészt a szívünknek, szívelégtelenség, magas vérnyomás, szívizom-problémák esetében érdemes megpróbálkozni a szedésével. Szerves szelén kell a máj méregtelenítéséhez. Érdemes koleszterin-emelkedés esetén is megpróbálkozni vele. A pajzsmirigy alulműködésben szenvedőknél a jód felvételét, a menopauzában élő nőknél pedig a hormonháztartást fogja segíteni”

– sorolja az előnyöket a gyöngyösi háziorvos. Ám itt még nem érnek véget a szerves szelén előnyei!

„Azt mutatták ki, hogy a szerves szelént rendszeresen szedőknél sokkal kevesebb a felső légúti hurutokban való megbetegedés, csökkenti az influenza és a covid-megbetegedés esélyét, vagy esetleg a súlyosabb tüdőgyulladásos, arcüreggyulladásos szövődmények kialakulását”

– mondja Mangó doktornő, hogy miért tartja fontosnak a szerves szelén reggeli bevitelét.

Fontos, mielőtt Mangó doktornő tanácsait követnénk, előtte mindig konzultáljunk a háziorvosunkkal, szakorvosunkkal!

Nézd meg a videót!