RETRO RÁDIÓ

Ha ezt tudtam volna! Lerántotta a leplet a szerves szelénről a magyar orvos

Influenza, covid, tüdőgyulladás... Mi köze hozzájuk a szerves szelénnek?

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.06. 17:00
szelén tüdőgyulladás Dr. Mangó Gabriella szerves influenza

Biztos hallottál már a szerves szelénről, de közel sem biztos, hogy tudod, mi mindenre jó. Dr. Mangó Gabriella friss videóban magyarázza el az esszenciális nyomelem előnyeit a Facebook-oldalán. Csak pislogunk!

szerves szelén
Elképesztően sok előnnyel bír a szerves szelén – derül ki dr. Mangó Gabriella friss videójából (Fotó: Pexels/Jeshootscom – Képünk illusztráció)

Rengeteg előnnyel bír a szerves szelén

„A szerves szelén nagyon kell egyrészt a szívünknek, szívelégtelenség, magas vérnyomás, szívizom-problémák esetében érdemes megpróbálkozni a szedésével. Szerves szelén kell a máj méregtelenítéséhez. Érdemes koleszterin-emelkedés esetén is megpróbálkozni vele. A pajzsmirigy alulműködésben szenvedőknél a jód felvételét, a menopauzában élő nőknél pedig a hormonháztartást fogja segíteni”
– sorolja az előnyöket a gyöngyösi háziorvos. Ám itt még nem érnek véget a szerves szelén előnyei!

„Azt mutatták ki, hogy a szerves szelént rendszeresen szedőknél sokkal kevesebb a felső légúti hurutokban való megbetegedés, csökkenti az influenza és a covid-megbetegedés esélyét, vagy esetleg a súlyosabb tüdőgyulladásos, arcüreggyulladásos szövődmények kialakulását”
– mondja Mangó doktornő, hogy miért tartja fontosnak a szerves szelén reggeli bevitelét.

Fontos, mielőtt Mangó doktornő tanácsait követnénk, előtte mindig konzultáljunk a háziorvosunkkal, szakorvosunkkal! 

Nézd meg a videót!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu