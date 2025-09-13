„Ekkor követtem el a legnagyobb marhaságokat” – vallotta be a magyar orvos

Elgondolkodtató dologról beszél a doktornő. A magyar orvos nem csak a praxisában, a gyereknevelés terén is komoly rutinnal rendelkezik.
Nem csak a szakmájában, de a gyermeknevelés területén is komoly tapasztalattal rendelkezik dr. Mangó Gabriella. A hétgyermekes magyar orvos a Facebook-oldalán közzétett videóban a saját hibáiból fakadó tapasztalatairól mesélt – ezúttal a gyermeknevelés kapcsán.
„Visszagondolva az eddigi szülőségemre, ugye, hét gyerekem van, és a legkisebb is már 16 és fél éves. Szóval úgy gondolom, a szülőnek akkor kell megálljt parancsolnia saját magának, hogy kicsit lépjen hátra az adott helyzettől, és próbáljon meg egy kicsit a szívére, lelkére hallgatni, amikor úgy érzi, hogy neki most a gyereknek meg kell tanítania valamit, meg kellene nevelni, be kellene keményítenie. Na, mindig ekkor követtem el a legnagyobb marhaságokat az életemben”
– kezdi a gyöngyösi háziorvos. Majd magyarázattal is szolgál arra , hogy miért.
„Azért, mert ilyenkor mindig a saját nevelésed fog az eszedbe jutni, mindig a saját sémáidat viszed, és ez soha nem a gyerekedről szól és rólad, hanem a szüleidről és rólad. És ez egy egész más dolog. Úgyhogy, fiatal szülők, idősebb szülők, nagymamák, javaslom, amikor ilyen jön rátok, akkor hagyjátok abba és térjetek vissza normál kerékvágásba!”
– szól Mangó doktornő intelme.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.