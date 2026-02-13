Napi horoszkóp: ezeket a csillagjegyeket nagy szerencse éri péntek 13-án

A babona szerint péntek 13 szerencsétlen napnak számít. Azonban a 2026. február 13-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegy számára ellenkezőleg, pont hogy szerencsés lesz. Mutatjuk, kiknek!

Ennek a három csillagjegynek nem lesz balszerencsés péntek 13 Fotó: Freepik - illusztráció

Kos

Hiába minden babona, nagyon szerencsés lesz önnek ez a péntek 13! Világossá válhat, hogy egy tervét sokkal hamarabb is meg tudja valósítani, mint azt előzően gondolta. Még az is lehet, hogy annyira gyorsan követik egymást az események, hogy hirtelen el is bizonytalanodik. Pedig jó az elgondolás...

Bika

Pénteken elhatározhatja magát valamire, ami igazán szerencsés és örömteli, mert csupa kedvező hatást jelez ezzel kapcsolatban a horoszkóp. Vágjon bele, most minden támogatást megkap ehhez!

Ikrek

Az uralkodó bolygója pénteken csak jó fényszögeket kap. Ez most azt jelenti az ön számára, hogy egy nagyon jó lehetőséget kap, talán megvalósíthat egy régi vágyát, elképzelését. Olyan új tényező is felléphet, ami jó irányba tereli az életét. Ez lehet akár egy inspiráló beszélgetés is.

Rák

Ha van olyan barátja, ismerőse, akivel eltávolodtak egymástól, vagy van valaki, akihez vonzódik, de eddig nem mert lépni, akkor a pénteki nap legyen az a nap, amikor kezdeményez. Valószínűleg már ő is változtatna a helyzeten, és oka van, hogy mégsem lép.

Oroszlán

Péntek 13 most nagyon szerencsés! Mindenféle (magánéleti és munka) tervének kedveznek a bolygók, de persze ezt nem elég a csillagokra bízni, önnek is hozzá kell tennie valamit. Most egy telefon, vagy egy kedves üzenet is elő tudja mozdítani a dolgait.

Szűz

Ma minden emberi kapcsolata intenzívebb lehet a szokásosnál. A barátságos emberekkel sokkal kellemesebben, a barátságtalanokkal sokkal kellemetlenebbül érzi majd magát. Fontos lenne, hogy pozitív kisugárzású emberekkel vegye körbe magát. A Vénusz, a szerencse bolygója valamiben szerencsét mutat!

Mérleg

Pénteken elszántan szeretne haladni valamivel, és most a körülmények, szerencsés véletlenek is a kezére játszanak ebben. Sikeres lehet valamiben, amivel nagy elismerést, vagy bókot zsebelhet be.

Skorpió

Van valaki, aki mindent elkövet, hogy észrevegye és/vagy kizárólag vele foglalkozzon. Tegye meg! Bármit gondol róla, a bolygók szerint kellemesen fog csalódni. Kiderül, hogy nem jól ítélte meg. Ez zavarba ejtő és tanulságos is lesz…