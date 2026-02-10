A tudósok megtalálták a kopaszodás ellenszerét

Talán a számos betegség mellett, ami az embereket nap, mint nap érinti, a hajhullás nem tűnik olyan vészes problémának, azonban férfiakat és nőket egyaránt érint. Talán emiatt is rohannak az emberek külföldre a különféle kezelési módok után kutatva.

A kopaszodás genetikai probléma lehet? Fotó: freepik.com / Illusztráció

A kopaszodás genetikai probléma lehet?

Bár a férfiak szembesülnek leginkább ezzel a problémával, mivel a népesség nagy százalékát érinti, a nők is szenvedhetnek tőle, például extrém stressz, hormonális változások vagy olyan egészségügyi állapotok esetén, mint az alopecia. Szerencsére, ahogy az emberi testről való ismereteink folyamatosan bővülnek, és a tudományos és technológiai fejlődés is folyamatosan halad előre, úgy tűnik, hogy némi előrelépést értünk el a kopaszodás okainak pontos azonosításában és annak visszafordításában.

Bár olyan tényezőket, mint a forró zuhanyozás, összefüggésbe hoztak a hajhullással, a legtöbb tudós úgy tűnik, egyetért abban, hogy a hajhullás oka a hajszálak öregedése, a hormonok és a stressz, valamint a szüleinktől örökölt gének.

Régóta ismert tény, hogy szoros összefüggés van a kopaszodás és az X kromoszómán található gének között, amelyek befolyásolják a szervezet tesztoszteronra adott reakcióját. Ez lehet a kulcs, de a tesztoszteronszint befolyásolása sem megoldás, így más után kutattak a tudósok.

Lehet, hogy megtalálták azt a népszerű kísérleti kezelést, a vérlemezkékben gazdag plazma (PRP) terápia formájában. A páciens saját véréből kivonnak számos, regeneráló hatással rendelkező komponenst, majd azokat a fejbőrbe injekciózzák. A kezelés már hozott is pozitív eredményeket, mind női és férfi oldalról, de a tudósok még nem tudják pontosan, hogyan működik vagy mi legyen a kezelési terv.

Nem lehet megjósolni, kinél működik és kinél nem, ezért találni kell olyan embert, akinek univerzális vércsoportja van, kopaszodik és onnantól csak a remény marad, hogy a kezelés beválik nála is.

Ráadásul hat kezelésen kell átesned Dr. Christina Weng szerint, hogy kitudódjon tényleg hat-e, ami nem olcsó mulatság.

Tehát a költségek tényleg összeadódnak, és nem tudod, hogy te is azok közé tartozol-e, akik reagálnak, amíg hat kezelést nem kapsz

- idézi a LadBible.