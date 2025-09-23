Ha hajhullással vagy hajritkulással küzdesz, könnyen lehet, hogy a probléma gyökere nem a genetikában vagy a stresszben rejlik, hanem egyszerűen az étrendedben.

Hajhullás? Szakértők szerint ez az egyszerű trükk menthet meg a kopaszodástól (Illusztráció: Pexels)

Az utóbbi években a protein, vagyis a fehérje szinte mindenhol felbukkant: a sportitalokban, kávétejszínekben, sőt még a palacsintakeverékekben is. Bár sokan az izomépítés vagy fogyás miatt figyelnek a fehérjebevitelre, a szakértők szerint ez a tápanyag kulcsszerepet játszik a haj egészségében is.

A haj főként keratinból áll, ez egy fehérje, amit aminosavak építenek fel. Ha a szervezet nem kap belőle eleget, a hajszálak elgyengülnek, elvékonyodnak, sőt, ki is hullhatnak

- mondta Dr. Ross Kopelman, a Kopelman Hair Restoration hajátültetési sebésze.

A szakember szerint a fehérjehiányt hajhullás és törékeny hajszálak formájában lehet észlelni. Ilyenkor a test a rendelkezésre álló aminosavakat a létfontosságú szervek működésére fordítja. A haj így másodlagos szerepet kap, és a növekedése lelassul vagy akár teljesen le is áll.

A jó hír az, hogy ez a folyamat visszafordítható. Ha a fehérjebevitel rendeződik, a hajhullás csökkenhet, és a haj sűrűsége is fokozatosan javulhat. A változások azonban nem egyik napról a másikra történnek, általában több hónapra van szükség, mire a szervezet regenerálódik, és új hajszálakat kezd termelni - írja a Fox News.

Mennyi fehérjére van szükségünk a hajhullás ellen?

Dr. Kopelman szerint az optimális mennyiség testsúlyfüggő: