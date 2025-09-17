Kiderült, mikkel küzd Harry herceg a hajhullás ellen

Jól látható, hogy Harry herceg évek óta küzd a kopaszodással, pont úgy mint testvére, Vilmos. A legújabb hírek szerint azonban Károly és Diána kisebbik gyermeke megelégelte ezt, és úgy döntött, tesz azért, hogy megállítsa, vagy legalábbis lassítsa a hajhullást. Ennek érdekében pedig – úgy hírlik – a 41 éves herceg finasteridet és minoxidilt szed, amely a két leggyakrabban használt hajhullás elleni készítmény. Egy szakértő azonban kiemelte, bár a szer jó lehet, komoly kockázatokkal járhat.

Harry-nek elege van hajhullásából (Fotó: AFP)

A fent említett gyógyszerek komoly mellékhatásokkal járnak:

Bbár lassíthatják a hajritkulást, de fejfájást, szédülést, hangulatingadozást, sőt, akár impotenciát is okozhatnak

– idézi a szakértő szavait a Life.hu kiemelve, Harry tisztában van a kockázatokkal, de mivel nem akarja teljesen elveszíteni a haját, inkább bevállalja azokat.

Kitálalt a szakértő, öröklött hajhullásról van szó

Ugyan a kopaszodás nála lassabb ütemű, mint Vilmosnál, a folyamat már elindult. Nem lesz teljesen tar, de a jelek egyértelműek

– jelentette ki dr. Asim Shahmalak kozmetikai sebész.A téma kapcsán megszólalt egy londoni hajátültetési szakértő is:

A finasterid és minoxidil kombinációja a leghatékonyabb módszernek számít a hajhullás megállításában, a mellékhatásokat azonban nem lehet félvállról venni. Találkozunk olyan esetekkel, ahol merevedési zavar, depresszió vagy bőrprobléma jelentkezik. Különösen közszereplőknél fontos, hogy átgondolják a kockázatokat.

A herceg egy közeli ismerőse elmondta, Harry-nek jelenleg a megjelenése a legfontosabb. Ezen pedig nem segít, hogy a tökéletesség városában, Los Angelesben élnek Meghannel.

Harry nyomás alatt van. Úgy érzi, a megjelenése az egyetlen, amit még képes kézben tartani

– árulta el az informátor.