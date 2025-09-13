Meglepő fordulat a királyi családban: III. Károly király kizárta Vilmost

Micsoda fordulat a királyi udvarban! Megtörtént, amiben kevesen hittek: Károly király és Harry herceg örömmel ült le beszélgetni egymással. A sussexi herceg hazalátogatása minden várakozást felülmúlt és több olyan eseményen is részt vett, amelyek közel állnak a szívéhez.

Vilmos reménykedett abban, hogy apja, Károly király és testvére Harry herceg nem fognak találkozni. Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Károly király kizárta terveiből Vilmost

Károly király és fia, Harry a Clarence House-ban ült le beszélgetni. Bár köztudott volt, hogy a herceg egyik fő célja ez a találkozó, Vilmos állítólag reménykedett benne, hogy az mégsem valósul meg. A király azonban – mivel sejtette, hogy nagyobbik fia ellenezné a találkozást – kizárta terveiből a nagyobbik fiát. A döntés Vilmosban csalódottságot és haragot váltott ki. Tina Brown királyi életrajzíró szerint azonban jelenleg inkább Vilmos viselkedése okoz fejfájást az uralkodónak, nem pedig Harryé – írta a Life.hu.

Brown értékelése alapján Harry útja sikeresnek bizonyult, mert a herceg most nem a múlt magyarázatával próbálkozott, hanem egyszerűen csak megjelent a nyilvánosság előtt, részt vett rendezvényeken és közvetlen hangon szólította meg az embereket. Ezzel szemben Károly király állítólag elégedetlen Vilmos szerepvállalásával: az uralkodó betegsége ellenére úgy érzi, több feladatot lát el, mint a trónörökös. Ugyanakkor azt elismeri, hogy Vilmos visszafogottabb tempója mög9tt részben Katalin egészségi állapotának és a családjára fordított figyelme áll. Brown hozzátette: a király szerint Vilmos gondoskodó apaként mutatott képe bár hiteles, egyben hallgatólagosan az ő szülői hiányosságaira is rámutat.

Hazalátogatása során Harry herceg 1,1 millió fontot (félmilliárd forint) adományozott saját forrásból a Children in Need program számára. Ez óhatatlanul felvetette a kérdést: hogyan gazdálkodik Vilmos azzal az évi 23 millió fonttal, amely őt illeti?

Az út végén Harry felkereste édesanyja, Diána emlékére létrehozott egyik alapítványt is. A bennfentesek arról számoltak be, hogy a herceg felszabadultan érezte magát Nagy-Britanniában: találkozott régi barátokkal, ismerősökkel, és olyan ügyek mellé állt, amelyek régóta fontosak számára. A WellChild díjátadón például arról beszélt, mit jelent számára az apaság.