Fontos személy léphet az életedbe a Bak Hold által!
Érdemes körültekintőnek lenni pénteken. A napi horoszkóp szerint fontos az időzítés.
Lehet, hogy ma találod meg életed párját? Vagy azzal az emberrel találkozol végre, aki megváltoztatja az életedet? Valami ilyesmit ígér a pénteki horoszkóp...
Horoszkóp: Vajon melyik csillagjegy gazdagodik egy fontos emberrel?
Kos
Pénteken az időzítés kulcsfontosságú lesz. Ha rosszkor kérdez, javasol vagy ad elő valamit, könnyen elmaradhat a siker. Amennyiben azonban odafigyel arra, hogy ne csússzon ki az időből, és a megfelelő pillanatban lépjen, kifejezetten eredményes napra számíthat.
Bika
Ügyei jó irányba haladnak, és erre ráerősít a Bak jegyébe lépő Hold is. Ugyanakkor pénteken érdemes óvatosnak lennie, mert nagy az esély arra, hogy valaki visszaélne a jóhiszeműségével, vagy zavart keltene. Erre utal a Neptunusz kvadrátja.
Ikrek
Pénteken egy döntési helyzetben ellentmondásba kerülhetnek a racionális érvek és az érzések. Ilyenkor az a legjobb megoldás, ha egy kis időt kér. Este érdemes kikapcsolódnia, ha teheti, akár barátokkal is elmehet szórakozni. Ha egyedülálló, most egy fontos személy léphet be az életébe.
Rák
Pénteken a Bak Hold kissé lehűti a kedélyeket, ami kifejezetten jót tesz önnek. Hatékonyabbá válik, nem kapkod, nem siet. Jó hír érkezhet, amely hatással lehet egy pénzügyi döntésére, és így sikeres napja lesz.
Oroszlán
Fontos, hogy rendkívül pontosan fogalmazzon, és minden részlet mindenki számára egyértelmű legyen, különben egy apróságon félremehetnek a dolgok. A Neptunusz kvadrátja most könnyen zavart okozhat.
Szűz
Könnyen lehet, hogy olyan kollégával kell együttműködnie, akivel nehezen találja meg a közös hangot. Az is előfordulhat, hogy ismét olyan feladattal kell foglalkoznia, amelyet már nagyon nem szeretne. A délután azonban megkönnyebbülést és fellélegzést hoz.
Mérleg
Pénteken ahhoz, hogy végre átlendítsen egy ügyet a holtponton, elszántságra lesz szüksége. Ha valamit igazán szeretne, ki kell lépnie érte a komfortzónájából. Most azonban megéri az erőfeszítés, mert a Bak Hold sikereket jelez.
Skorpió
A Bak Hold nagy segítséget nyújt, az eredmények pedig komolyabb erőfeszítés nélkül is érkeznek. Hiába péntek, ma még sok mindent elérhet. Az este a magánéletben hozhat kedvező fordulatot, hírt vagy olyan információt, amelynek hatására módosítja a terveit.
Nyilas
A Hold csak délben lép át a Bak jegyébe, addig a Nyilasban tartózkodik. Pénteken mindenáron kerülje a konfliktust, különösen a felettesével. Bármennyire is erős a közlési vágy önben, most érdemes inkább csendben maradnia, mert indulatosabban fogalmazhatna a kelleténél.
Bak
Pénteken hasznos információkhoz, remek ötletekhez és egy olyan ajánlathoz juthat, amely a jövője szempontjából is sokat jelenthet. Érdemes most megszabadulnia minden negatív gondolattól, és kizárólag a lehetőségeire koncentrálnia.
Vízöntő
Pénteken a szervezetlenség okozhat problémákat. Erre komoly esély van, mivel az elmúlt időszakban kissé túlvállalhatta magát, és most mindenki egyszerre kéri számon az ígéreteit. A Szaturnusz fényszöge arra figyelmeztet, hogy különösen ügyelnie kellene az időbeosztására.
Halak
Pénteken érdemes nyitottnak lennie egy találkozóra vagy programra, amelyre meghívást kapott. Számíthat rá, hogy nem feltétlenül az történik majd, amire előzetesen számított. Egy váratlan és érdekes esemény vagy hír alapjaiban változtathat meg mindent.
