Itt az igazság az erős paprikáról - Ebben támogatja igazán a szervezeted!
Ezek a legfontosabb jótékony hatások. Nem csak az ételeink megízesítésére tökéletes az erős paprika.
A magyar konyha egyik alapfűszere, és sokan a csilik világában is tovább merészkednek, hogy intenzívebb ízeket fedezzenek fel. Mivel a csípős fogások gyakran kellemetlen égő érzést okoznak, sokan automatikusan úgy gondolják, hogy károsak a gyomorra vagy a torokra. Valójában azonban az erős paprika hatása messze túlmutat a pillanatnyi szenvedésen: mértékkel fogyasztva kifejezetten jótékony hatásai is lehetnek - írja a Ripost.
1. Serkenti az anyagcserét az erős paprika
Ha diétázol, és nem riadsz vissza a csípős ízektől, az erős paprika fogyasztása akár a fogyást is támogathatja. Serkenti az anyagcserét, mérsékelheti az étvágyat, sőt rendszeres bevitele mellett csökkenhet a zsírszövetek aránya, valamint kedvezően alakulhat a vérzsírszint is a szervezetben.
2. Támogatja az immunrendszert
A paprika csípősségét a kapszaicin nevű vegyület adja, amely antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, így hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez. Emellett a paprika jelentős C-vitamin-tartalma támogatja a szervezet védekezőképességét, és a felsőlégúti betegségek megelőzésében is szerepet játszhat, megfázás esetén pedig enyhítheti a kellemetlen tüneteket.
3. Segít a gyomornak
Bár sokan úgy gondolják, hogy az erős paprika gyomorfekélyt okozhat, a valóság ennél árnyaltabb. Mértékletes fogyasztás mellett a kapszaicin fokozza a gyomor nyálkahártyájának vérellátását, ami elősegítheti a gyorsabb és hatékonyabb regenerálódást.
4. Javítja a vérkeringést
A csípős paprikában található kapszaicin élénkíti a vérkeringést, hozzájárul az erek rugalmasságának megőrzéséhez, és javítja a sejtek oxigénellátását. A fokozott keringés hatására a fizikai terhelés is könnyebben viselhetővé válhat.
A kedvező hatások ellenére az erős paprika nem mindenkinek való, még mértékkel sem. Bizonyos alapbetegségek esetén több kellemetlenséget okozhat, mint amennyi előnnyel jár. Gyomorfekély és gyomorhurut fennállásakor érdemes teljesen mellőzni, akárcsak reflux esetén. Irritábilis bél szindrómánál szintén ronthatja a tüneteket. Emellett szívbetegségek, valamint a gége és a torok egyes megbetegedései esetén is ajánlott kerülni a fogyasztását.
