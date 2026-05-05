40 éven át szolgált - ittas sofőr gázolta halálra a gyerekeken segítő rendőrt

Szívszorító baleset történt az Egyesült Államokban, Louisiana állam Livingston Parish körzetében, ahol április 30-án, helyi idő szerint délután fél négykor halálra gázolták Katy Wellst rendőrt az LA Highway 16-os útján.

A nő a helyi rendőrség munkatársaként teljesített szolgálatot, feladata az volt, hogy az iskolai kiengedés idején segítse a gyerekek biztonságos átkelését az úttesten. Épp munkavégzés közben csapódott belé egy északnyugati irányból érkező autó.

Katy Wells nem volt ismeretlen a környéken: 40 éven át dolgozott a helyi iskolarendszernek és a seriffhivatalnak, sőt több iskolánál is ő vigyázott nap mint nap a diákokra.

A rendőrség gyorsan elfogta a 64 éves Darren Goudeau-t, akit ittas vezetés és járművel elkövetett emberölés miatt vádoltak meg. Később kiderült, hogy a férfit 2022 szeptemberében már egyszer elkapták ittas vezetésért, ezért súlyosbították az ellene felhozott vádat.

A seriffhivatal megrendülten búcsúzott a rendőr kollégától

Igazi szolgálója volt a közösségnek, és mélyen hiányozni fog

– írták.

A People szerint Katy Wells nemcsak egy alkalmazott volt, hanem a gyerekek mindennapi biztonságának jelképe.

Kedvessége, elhivatottsága és jelenléte mindenkinek hiányozni fog, aki ismerte

– fogalmazott a helyi iskolakörzet.