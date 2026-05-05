RETRO RÁDIÓ

40 éven át szolgált - ittas sofőr gázolta halálra a gyerekeken segítő rendőrt

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Louisiana államot: egy ittas sofőr halálra gázolt egy 40 éve szolgáló rendőrségi dolgozót, aki éppen az iskolából hazatérő gyerekek biztonságára ügyelt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 13:00
gázolás gyilkosság ittas vezetés rendőrség

Szívszorító baleset történt az Egyesült Államokban, Louisiana állam Livingston Parish körzetében, ahol április 30-án, helyi idő szerint délután fél négykor halálra gázolták Katy Wellst rendőrt az LA Highway 16-os útján.

Halálra gázolták a rendőrt
Halálra gázolták a rendőrt
Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A nő a helyi rendőrség munkatársaként teljesített szolgálatot, feladata az volt, hogy az iskolai kiengedés idején segítse a gyerekek biztonságos átkelését az úttesten. Épp munkavégzés közben csapódott belé egy északnyugati irányból érkező autó.

Katy Wells nem volt ismeretlen a környéken: 40 éven át dolgozott a helyi iskolarendszernek és a seriffhivatalnak, sőt több iskolánál is ő vigyázott nap mint nap a diákokra.

A rendőrség gyorsan elfogta a 64 éves Darren Goudeau-t, akit ittas vezetés és járművel elkövetett emberölés miatt vádoltak meg. Később kiderült, hogy a férfit 2022 szeptemberében már egyszer elkapták ittas vezetésért, ezért súlyosbították az ellene felhozott vádat.

A seriffhivatal megrendülten búcsúzott a rendőr kollégától

Igazi szolgálója volt a közösségnek, és mélyen hiányozni fog

– írták.

A People szerint Katy Wells nemcsak egy alkalmazott volt, hanem a gyerekek mindennapi biztonságának jelképe.

Kedvessége, elhivatottsága és jelenléte mindenkinek hiányozni fog, aki ismerte

– fogalmazott a helyi iskolakörzet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu