40 éven át szolgált - ittas sofőr gázolta halálra a gyerekeken segítő rendőrt
Felfoghatatlan tragédia rázta meg Louisiana államot: egy ittas sofőr halálra gázolt egy 40 éve szolgáló rendőrségi dolgozót, aki éppen az iskolából hazatérő gyerekek biztonságára ügyelt.
Szívszorító baleset történt az Egyesült Államokban, Louisiana állam Livingston Parish körzetében, ahol április 30-án, helyi idő szerint délután fél négykor halálra gázolták Katy Wellst rendőrt az LA Highway 16-os útján.
A nő a helyi rendőrség munkatársaként teljesített szolgálatot, feladata az volt, hogy az iskolai kiengedés idején segítse a gyerekek biztonságos átkelését az úttesten. Épp munkavégzés közben csapódott belé egy északnyugati irányból érkező autó.
Katy Wells nem volt ismeretlen a környéken: 40 éven át dolgozott a helyi iskolarendszernek és a seriffhivatalnak, sőt több iskolánál is ő vigyázott nap mint nap a diákokra.
A rendőrség gyorsan elfogta a 64 éves Darren Goudeau-t, akit ittas vezetés és járművel elkövetett emberölés miatt vádoltak meg. Később kiderült, hogy a férfit 2022 szeptemberében már egyszer elkapták ittas vezetésért, ezért súlyosbították az ellene felhozott vádat.
A seriffhivatal megrendülten búcsúzott a rendőr kollégától
Igazi szolgálója volt a közösségnek, és mélyen hiányozni fog
– írták.
A People szerint Katy Wells nemcsak egy alkalmazott volt, hanem a gyerekek mindennapi biztonságának jelképe.
Kedvessége, elhivatottsága és jelenléte mindenkinek hiányozni fog, aki ismerte
– fogalmazott a helyi iskolakörzet.
