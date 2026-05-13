Orbán Viktor: „Csak el ne rontsák”

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, egy hosszabb csend után ismét jelentkezett Orbán Viktor. Nagy munkában volt, leltárt tartott az átadáshoz. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a közösségi oldalán tett beszámolót.

Orbán Viktor

Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák

- írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.

Íme a leltár, miket tett a Fidesz Magyarországért:

Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban

A munkaalapú gazdaság-politikának köszönhetően egy millióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt

Az egygyerekes családok havi húszezer, a kétgyermekesek havi nyolcvanezer, a háromgyermekesek havi százkilencvennyolc ezer forint adókedvezményt kapnak. A három és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t

A huszonöt év alatti fiatalok adómentesek

Az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár

Akinek nincs otthona, otthonteremtésre fix háromszázalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthonteremtésre

Rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a távhőért is

Van tizenharmadik havi nyugdíj, és bevezették a tizennegyedik havit is

4,5-szer magasabb a minimálbér, és négyszeresre nőtt az átlagkereset 2010-hez képest

Az orvosok átlagkeresete kettő millió forint, a tanároké megközelíti az egymillió forintot

Az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket

Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száz tonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emelték

Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem



