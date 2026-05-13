RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Csak el ne rontsák”

Megérkezett, itt van Orbán Viktor leltára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 13:14
orbán viktor fidesz magyarország

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, egy hosszabb csend után ismét jelentkezett Orbán Viktor. Nagy munkában volt, leltárt tartott az átadáshoz. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a közösségi oldalán tett beszámolót.

Orbán Viktor

Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák

- írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.

Íme a leltár, miket tett a Fidesz Magyarországért:

  • Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban
  • A munkaalapú gazdaság-politikának köszönhetően egy millióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt
  • Az egygyerekes családok havi húszezer, a kétgyermekesek havi nyolcvanezer, a háromgyermekesek havi százkilencvennyolc ezer forint adókedvezményt kapnak. A három és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t
  • A huszonöt év alatti fiatalok adómentesek
  • Az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár
  • Akinek nincs otthona, otthonteremtésre fix háromszázalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthonteremtésre
  • Rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a távhőért is
  • Van tizenharmadik havi nyugdíj, és bevezették a tizennegyedik havit is
  • 4,5-szer magasabb a minimálbér, és négyszeresre nőtt az átlagkereset 2010-hez képest
  • Az orvosok átlagkeresete kettő millió forint, a tanároké megközelíti az egymillió forintot
  • Az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket
  • Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száz tonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emelték
  • Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu