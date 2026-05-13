Orbán Viktor: „Csak el ne rontsák”
Megérkezett, itt van Orbán Viktor leltára.
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, egy hosszabb csend után ismét jelentkezett Orbán Viktor. Nagy munkában volt, leltárt tartott az átadáshoz. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a közösségi oldalán tett beszámolót.
Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák
- írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Íme a leltár, miket tett a Fidesz Magyarországért:
- Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban
- A munkaalapú gazdaság-politikának köszönhetően egy millióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt
- Az egygyerekes családok havi húszezer, a kétgyermekesek havi nyolcvanezer, a háromgyermekesek havi százkilencvennyolc ezer forint adókedvezményt kapnak. A három és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t
- A huszonöt év alatti fiatalok adómentesek
- Az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár
- Akinek nincs otthona, otthonteremtésre fix háromszázalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthonteremtésre
- Rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a távhőért is
- Van tizenharmadik havi nyugdíj, és bevezették a tizennegyedik havit is
- 4,5-szer magasabb a minimálbér, és négyszeresre nőtt az átlagkereset 2010-hez képest
- Az orvosok átlagkeresete kettő millió forint, a tanároké megközelíti az egymillió forintot
- Az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket
- Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száz tonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emelték
- Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre