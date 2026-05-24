Új őrület a nyest elleni küzdelemben - nem hiszed el, hogy mivel próbálják távol tartani a kocsiktól - Fotó!

Egyre több autóst keserít meg a nyestek támadása, a kétségbeesett sofőrök pedig már egészen elképesztő módszerekkel próbálják megvédeni az autóikat. Van, aki borsot szór az autó köré, más illatosítókkal, állatszőrrel, vagy ultrahangos riasztóval próbálkozik, de most új trend indult: óriási plüssöket és lufikat rögzítenek az autókra.

Óriáslufikat vetettek be a nyest ellen Fotó: beküldött

Leleményesek az emberek a nyest elleni küzdelemben

A nyest elsőre aranyos kis állatnak tűnhet, az autósok számára azonban kész rémálom. A meleg motortér tökéletes búvóhelyet jelent számára, főleg hűvösebb időben. Ráadásul a nyest szeret raktározni is, ezért gyakran különféle ételeket cipel az autókba. Nem ritka, hogy a tulajdonosok lángost, halat, szalonnát, vagy akár kolbászt találnak a motortérben. A legnagyobb baj az, hogy a nyest képes szétrágni a kábeleket, csöveket és szigeteléseket. Egyetlen éjszaka alatt több százezer forintos kárt is okozhat, az autó pedig könnyen mozgásképtelenné válhat.

A problémára már külön közösség is alakult: a „A nyest ellen küzdők csoportja” nevű Facebook-közösségnek már közel 40 ezer tagja van. Az emberek naponta osztják meg egymással a legdurvább fotókat és a legbizarrabb védekezési praktikákat. Az utóbbi időben különösen nagy sikert aratott egy nő ötlete, aki kidobásra szánt lufikkal próbálta távoltartani a betolakodót.

Én csak néhány napja csatlakoztam a nyest ellenes csoporthoz. Láttam egy hasonló posztot és gondoltam plüss helyett, az amúgy is kidobásra szánt lufikkal próbálkozom. Az első nap sikeres volt

– mondta a Metropolnak a nő.

A kommentelők szerint a furcsa módszer azért működhet, mert a lufik látványa, mozgása és hangja megijeszti az állatot. Sokan már most kipróbálnák az új trükköt, mert úgy érzik, hogy a nyest elleni küzdelemben lassan bármit megér bevetni.