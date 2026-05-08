Fővárosi legendás helyek nyomában: már nem léteznek, de még ezekhez kötjük a találkozóinkat

Gyerekkorunk emlékezetes helyszínei, tájékozódási pontjai a dinamikus városfejlődésnek nem tudtak ellenállni és nagy részük a rendszerváltást követően el is tűntek Budapestről. Ezek ma már nosztalgia helyek, mégis sokan éljünk úgy az életünket, ezek a viszonyítási pontjaink.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 05:00
retró élmény főváros nosztalgiafaktor

Mai napig előfordul, hogy tájékozódás során egy hely régi nevére hivatkozunk, azonban a fiatal generáció ezekre már nem emlékszik vagy egyáltalán nem is hallott még róla. A városfejlődés során jelentősen átalakult a budapesti városkép, de sokan még emlékszünk mik léteztek 20-30 éve. Ahogy Budapesten utazunk még a nosztalgia bennünk van a régi helyek emlékeiről, amiknek most már nyoma sincs, így ezeket segítünk most feleleveníteni.

nosztalgia emke kávéház
Az idő vasfoga nem kímélte az EMKE házat, már csak a nosztalgia tartja életben az emlékét Forrás: Fortepan / Fortepan

Már nem léteznek ezek a helyek, csak a nosztalgia maradt utánuk

EMKE kávéház

A Blaha Lujza tér ikonikus sarki épülete 1894-ben nyitotta meg kapuit, nevét pedig az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületről kapta. A kávéház kulturális találkozóhelyként működött, a budapestin kívül még Marosvásárhelyen és Nagyváradon is létezett ugyanilyen nevű hely. A kávéház tulajdonosa Wassermann Jónás volt, aki az akkori legrangosabb prímásokat és cigányzenészeket szerződtette le, a kávéház a kor pezsgő kulturális életének középpontja volt. Később fia vette át a vezetést, és apja hagyományaihoz híven működtette a kávéházat, míg 1945-ben le nem égett, majd 1956-ban szét nem lőtték. A katasztrófák után többször is újranyitott az EMKE, de elveszítette egykori báját és fényét, a helyiség azóta irodaházként működik.

Petőfi Csarnok
A Petőfi Csarnok számos koncertnek adott otthont generációkon keresztül Fotó: VG

PECSA

A Petőfi Csarnok (becenevén PeCsa) Budapest legnagyobb ifjúsági központja volt a Városligetben. Hatalmas igény volt a 80-as években egy szórakozóhely iránt, miután a Budai Ifjúsági Parkot életveszélyes körülményekre hivatkozva bezárták. Így nyitott meg 1985-ben a Petőfi Csarnok, amely 30 évig szolgáltatta a fiatalok számára a zenei programokat egy nagyteremben, és egy szabadtéri színpadon, ezzel a legnagyobb, illetve sokáig az egyetlen koncerthelyszínként működött. 

Az áruház több emeleten kínált ruhákat, kiegészítőket Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

Úttörő Áruház

A szocializmus idején az Úttörő és Ifjúsági Állami Áruház kínálta a gyerek- és ifjúsági ruhák, felszerelések leggazdagabb választékát, de jóval több volt csupán egy ruhaüzletnél. Az áruház ugyan a moszkvai Pionír mintájára készült, de a vásárlói élmény növelése érdekében nyugatról átvett kényelmi szolgáltatásokat, mint a gyermekmegőrző vagy a kicsiknek szánt mozi és bábszínház. A kor legnépszerűbb áruháza volt, de a rendszerváltást követően a látogatása megcsappant, így ez a formája eltűnt, azonban élénken megmaradnak bennünk a nosztalgia érzései.

Osztapenko szobor a Balatoni út és az M1-M7 közös szakaszánál a Budaörsi út irányából nézve Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

Osztapenko szobor

Budapestről kifelé az M1 és M7 autópályák csomópontján díszelgett Ilja Afanaszjevics Osztapenko százados szobra, aki a közelben esett el 1944-ben, ennek emlékére került ki a nagy műemlék. A szobor sokáig tájékozódási pont volt, hisz ez jelölte a Balaton és a nyugat felé vezető autópályák kezdetét. A rendszerváltást követően 1992-ben Osztapenko szobra elköltözött a Memento Parkba, de még mindig a volt szovjet százados nevével azonosítjuk a bevezető utat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
