Digitalizálnák Lenint és társait – mutatjuk a Szoborparkot videón és képgalériával!

„Beválogatták” Európa 11 legveszélyeztetettebb örökségi helyszínei közé a Memento Parkot, köznyelven, a Szoborparkot. A tizenegy „kiválasztott” közül áprilisban hirdetik ki a 7 „győztest”, amely egyszeri, vissza nem térítendő anyagi segítséget kap. A 10 ezer eurós támogatás éppen elegendő lenne a Memento Parknak az időjárás viszontagságainak kitett szobrok digitalizálására.

Egy mondat a zsarnokságról – Lenin és Marx, Engels között – Fotó: Fodor Erika

A 41 darab, 1945 és 1990 között Budapest utcáit „ékesítő” propagandaszobrot egy politikailag semleges alkotói koncepcióban állítottak fel újra a Tétényi-fennsíkon kialakított szabadtéri Memento Parkban, amely egész évben látogatható.

Látogatók a Sztálin-csizma előtt – Fotó: Fodor Erika

11 előválogatott

Az elmúlt 30 év jelentősen megtépázta a szocialista diktatúra hatalmát hirdető monstrumokat. Az Európa Nostra és az Európai Beruházási Bank által kezelt program éppen az ehhez hasonló örökségi helyszínek támogatását célozta meg. Idén a Memento Park, illetve egy másik magyarországi helyszín, a miskolci Herman Ottó Múzeum is szerepel a 11 előválogatott között.

„Ez most számunkra is óriási figyelmet generál, nemcsak a társadalmi, hanem a szakmai körökben is, méghozzá Európa-szerte. Itt ez a 41 budapesti politikai propagandaszobor, amely Budapest utcáin állt 1945 és 1990 között, egy politikailag semleges alkotói koncepcióban került újra kiállításra. E mellett nemcsak az emlékekkel bánik nagyon finoman, hanem adott esetben feloldozást vagy akár családi titkokat is megválaszolhat egy Memento Parkban tett látogatás” – tudjuk meg Holp Judittól, a turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárstól.

Holp Judit a jegypénztár és retró büfé előtt Fotó: Fodor Erika

7 győztes

A végső, 7 „győztes” legveszélyeztetettebb helyszínt áprilisban fogják kihirdetni. Aki 2023-ban bekerül Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé, az az Európai Beruházási Banktól 10 ezer euró összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kap. Rákapcsolt, és teljes gőzzel beszállt a versenybe a Memento Park is. Holp Judittól megtudjuk, a következő időszakban idegenvezetőknek, szakmai szervezeteknek tartanak továbbképzéseket és helyszíni bemutatókat a Szoborpark mint egyedülálló örökségi helyszín széles körű megismertetésére és népszerűsítésére.

Enyészetnek indult vaskezek Fotó: Fodor Erika

10 ezer euró

„Itt minden egyes emlékmű ki van téve az időjárás viszontagságainak, az állapotuk romlása elkerülhetetlen. A mi gondolatunk és a mi elképzelésünk az, hogy ebből a 10 ezer euróból egy olyan értékálló konzerválási megoldást fogunk választani, amely lehetővé teszi a szobrok reprodukálását a jövőre is.”

Kun Béla és csapata a Memento Parkban Fotó: Fodor Erika