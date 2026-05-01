Tragédiába fordult a családi lazítás: meghalt a 4 éves kisfiú

Szívszorító tragédia árnyékolta be egy család nyaralását, miután egy négyéves kisfiú meghalt, napokkal azután, hogy kimentették egy dél-karolinai hotel medencéjéből.

A szülők gyászolnak, meghalt a négyéves kisfiú (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

Meghalt a kisfiú

A Maine állambeli Palmyrából származó McMann család április 21-én Myrtle Beachen tartózkodott, amikor bekövetkezett a baleset. A négyéves Lauchlin McMann a hotel medencéjében volt, amikor a biztonsági felvételek szerint 19:53 körül nehézségei támadtak az úszással. A felvételeken látható, hogy a kisfiú a vízben kapálózott, miközben körülötte más gyerekek játszottak. Röviddel ezután elmerült, majd körülbelül négy perc múlva egy hotel alkalmazottja húzta ki a vízből – tudta meg a Mirror.

A helyszínre perceken belül kiérkeztek a rendőrök, ahol egy szemtanú már újraélesztést végzett. A gyermeket kórházba szállították, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére a gyermek elhunyt. A kis Lauchlint április 27-én halottnak nyilvánították. A család és a nagyszülők végig mellette voltak a kórházban. Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják. A család támogatására adománygyűjtést indítottak. Mint írták: „a közös nyaralásnak örömtelinek kellett volna lennie, ám végül felfoghatatlan tragédiává vált.”

Lauchlint szerettei „kedves és szeretetteljes kisfiúként” jellemezték, akinek ragyogó személyisége sokak életét megérintette.

Lauchlint, aki csak ismerte, mindenki igazán szerette. Vidám személyisége és szeretetteljes természete rengeteg ember életét megérintette. Ma összetört szívvel osztjuk meg, hogy Lauchlin angyallá vált. A veszteség fájdalma felfoghatatlan, családunk pedig próbál megbirkózni ezzel a gyásszal, miközben egymást támogatjuk ebben a nehéz időszakban

– fogalmazott a família.