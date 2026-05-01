Összeesett a pályán, és meghalt a válogatott focista

Elhunyt a „The Tank” becenevet viselő egykori nigériai válogatott labdarúgó, aki mérkőzés közben összeesett a pályán. A 40 éves Michael Eneramo profi karrierje során 10 alkalommal lépett pályára a nigériai nemzeti csapatban, ezeken három gólt szerzett.

Helyi beszámolók szerint az első félidőt végigjátszotta, majd a második félidő ötödik percében hirtelen összeesett. A pályán megpróbálták újraéleszteni, majd egy közeli kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét. Mohammed Sanusi, a Nigériai Labdarúgó-szövetség főtitkára nyilatkozatában így fogalmazott: „Ez borzasztó, nem találok szavakat. Csak imádkozni tudok, hogy Isten adjon neki örök nyugalmat. A szeretteinek, és a nigériai labdarúgócsaládnak erőt a veszteség elviseléséhez.”

Enarmónak leginkább a törökországi pályafutása emlékezetes, ott kapta a Tank becenevet viselte, és olyan csapatokban játszott, mint a Beşiktaş, az İstanbul Başakşehir és a Sivasspor – írja a Daily Star. Eneramo 2018-ban vonult vissza, de továbbra is szoros kapcsolatban maradt a sportággal: Kadunában egy labdarúgó akadémiát vezetett.