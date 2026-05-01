RETRO RÁDIÓ

Összeesett a pályán, és meghalt a válogatott focista

Elhunyt a nigériai labdarúgó-válogatott korábbi csatára. Michael Eneramo összeesett egy meccsen, és nem tudták megmenteni az életét.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.05.01. 09:00
michael eneramo összeesett labdarúgó

Elhunyt a „The Tank” becenevet viselő egykori nigériai válogatott labdarúgó, aki mérkőzés közben összeesett a pályán. A 40 éves Michael Eneramo profi karrierje során 10 alkalommal lépett pályára a nigériai nemzeti csapatban, ezeken három gólt szerzett.

Michael Eneramo 40 évesen hunyt el
Michael Eneramo 40 évesen hunyt el (Fotó: Pixabay)

Michael Eneramo összeesett a pályán

Helyi beszámolók szerint az első félidőt végigjátszotta, majd a második félidő ötödik percében hirtelen összeesett. A pályán megpróbálták újraéleszteni, majd egy közeli kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét. Mohammed Sanusi, a Nigériai Labdarúgó-szövetség főtitkára nyilatkozatában így fogalmazott: „Ez borzasztó, nem találok szavakat. Csak imádkozni tudok, hogy Isten adjon neki örök nyugalmat. A szeretteinek, és a nigériai labdarúgócsaládnak erőt a veszteség elviseléséhez.”

Enarmónak leginkább a törökországi pályafutása emlékezetes, ott kapta a Tank becenevet viselte, és olyan csapatokban játszott, mint a Beşiktaş, az İstanbul Başakşehir és a Sivasspor – írja a Daily Star. Eneramo 2018-ban vonult vissza, de továbbra is szoros kapcsolatban maradt a sportággal: Kadunában egy labdarúgó akadémiát vezetett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu