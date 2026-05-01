Csapolt sör, virsli és a vattacukor illata: így nézett ki régen a majális - Galéria

Múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Retró majális hangulatot idéznek a fekete-fehér képek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 20:00
A tavasz egyik legjobban várt ünnepe mindig különleges hangulatot hoz. A majális azonban nemcsak a lazításról szól, hanem komoly történelmi gyökerei is vannak.

Majális 1976-ban Budapesten Fotó: Fortepan / Tóth Ákos 

A majális eredete egészen a 19. század végéig nyúlik vissza: május 1-jét a munkások jogainak kivívásáért tartott nemzetközi megmozdulások emlékére ünnepeljük. Az 1886-os chicagói munkássztrájkok után vált a munka ünnepévé, amely később Európában és Magyarországon is meghonosodott. Nálunk különösen a 20. század közepén kapott hangsúlyt és lett a munka ünnepe.

A képgalériában látható 50-es, 60-as, 70-es évekbeli majálisok igazi időutazásként szolgálnak: fekete-fehér fotókon mosolygó családok, sörpadok és hatalmas tömegek elevenednek meg. Akkoriban a kötelező felvonulás után jött a jutalom: virsli, sör és közös szórakozás a parkokban. Ma a majális sokkal inkább a kikapcsolódásról szól. A politikai tartalom háttérbe szorult, helyét fesztiválok, koncertek, street food és családi programok vették át.

 

Nézd meg te is a régi majálisokon készült fotókat! 

Így telt anno a majális

Fotók: Fortepan

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
