Csapolt sör, virsli és a vattacukor illata: így nézett ki régen a majális - Galéria

A tavasz egyik legjobban várt ünnepe mindig különleges hangulatot hoz. A majális azonban nemcsak a lazításról szól, hanem komoly történelmi gyökerei is vannak.

Majális 1976-ban Budapesten Fotó: Fortepan / Tóth Ákos

A majális eredete egészen a 19. század végéig nyúlik vissza: május 1-jét a munkások jogainak kivívásáért tartott nemzetközi megmozdulások emlékére ünnepeljük. Az 1886-os chicagói munkássztrájkok után vált a munka ünnepévé, amely később Európában és Magyarországon is meghonosodott. Nálunk különösen a 20. század közepén kapott hangsúlyt és lett a munka ünnepe.

A képgalériában látható 50-es, 60-as, 70-es évekbeli majálisok igazi időutazásként szolgálnak: fekete-fehér fotókon mosolygó családok, sörpadok és hatalmas tömegek elevenednek meg. Akkoriban a kötelező felvonulás után jött a jutalom: virsli, sör és közös szórakozás a parkokban. Ma a majális sokkal inkább a kikapcsolódásról szól. A politikai tartalom háttérbe szorult, helyét fesztiválok, koncertek, street food és családi programok vették át.

