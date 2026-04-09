Füstös ízek és a szabadság illata: nézd meg retró galériánkban a magyar bográcsozásokat

Előkerültek a rozsdás állványok és a jól bevált receptek! Nem is csoda, hiszen a tavasz beköszöntével immár szabad a bográcsozás is, ami nekünk magyaroknak különleges közösségi élményt jelent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 13:32
bogrács gulyás bográcsparti

Amint az első tavaszi napsugarak tartósan velünk maradnak, a magyar embernek azonnal két dolog jut eszébe: a frissen nyírt fű illata és a bogrács alatt ropogó fa füstje. Nemcsak egy ételkészítési módról van szó – a bográcsozás nálunk közösségi rítus és a tökéletes hétvége alapköve. De vajon mi a titka annak az utánozhatatlan „füstös” íznek, amit egyetlen modern konyha sem tud reprodukálni? Utánajártunk a legfontosabb trükköknek!

bográcsozás
A jó idő érkeztével kezdődhet a bográcsozás is! Fotó: Vladimir Srajber / Pexels

Gulyás vagy pörölt? Nem mindegy, miben főzöd!

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyetlen edényben akarnak mindent megoldani. A profik tudják: a bogrács formája döntő!

  • A „kifelé táguló” (alföldi) bogrács: Ez a gulyáslehetőségek és levesek kimeríthetetlen tárháza. Nagy felületen párolog, így az ízek koncentrálódnak.
  • A „befelé szűkülő” (bajai) bogrács: Kifejezetten halászléhez tervezték. A szűk száj megakadályozza, hogy a lé túlságosan elforrjon, miközben a halhús egyenletesen puhul.

A tűz az étel lelke

Sokan elfelejtik, de a gázrózsa a kertben egy kicsit csalás, ha bográcsozásról beszélünk! Az igazi bográcsos élményt a keményfa, mint a bükk, a tölgy vagy az akác adja. Kerüld a fenyőt, mert a gyanta megkeserítheti az ételt és az életedet is! A titok pedig a türelem: a bográcsot nem égetni, hanem főzni kell. A láng ne nyaldossa vadul az oldalát, inkább az egyenletes hőre törekedjünk.

Amitől megáll a kanál: profi tippek bográcsozáshoz!

  1. A zsír szent: Bográcsban nem olajozunk semmit! Az alap mindig a jó minőségű sertészsír és a rengeteg hagyma.
  2. A paprika-szabály: Soha ne szórd a fűszerpaprikát a tűzforró zsírba, ha a bogrács a láng felett van! Húzd félre, különben megég és keserű lesz.
  3. Ne keverd, rázd! Különösen a pörköltnél és a halászlénél fontos, hogy ne törjük össze a húst fakanállal. Inkább a bográcsot forgassuk, rázogassuk az állványon.

Végül a bográcsozás aranyszabálya: egy dudás van a csárdában, és egy szakács a bográcsnál! Nincs idegesítőbb a „segítőszándékú” vendégnél, aki bele-bele nyúl az ételbe.  A házigazda feladata a tűz és az ízek őrzése, a vendégeké pedig a dicséret és a jéghideg italok adagolása.

Készülj fel, mert a szezon hivatalosan is megnyílt! Kapd elő az állványt, hívd át a barátokat, és induljon a nagy közös főzés, ahogyan az a galériánk képein is látható!

Így bográcsoztunk régen

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu