Milyen titkokat őrizhet ez a kopott piros Merci? – különleges autó bukkant fel egy szentendrei műhelyben

Fontos megjegyezni, hogy a járművet éveken át pénzszállítóként használták, így az évek során sok-sok millió forint fordult meg a kopott és lötyögős ajtajú kesztyűtartóban.

A jármű évtizedeken át szolgált hűségesen, és könnyen lehet, hogy több készpénzt látott, mint egy banki alkalmazott. Fotó: Oldtimer Automobil Kft / Facebook

A „Baby Benz” becenévre hallgató modell 1987 augusztusában gördült ki a gyárból, méghozzá a német Weisenfelser Backwaren GmbH megrendelésére. A jármű visszafogott extralistával rendelkezik: Becker Avus rádiósmagnó, jobb oldali tükör és gyári vonóhorog került bele.

A retró jármű nemrég került az Oldtimer Automobil Kft. műhelyébe, ahol veteránautók felújításával és kereskedelmével foglalkoznak. A cég igazgatója szerint a „Baby Benz” igazi túlélő: bár az idő nyomot hagyott rajta, műszaki állapota még mindig figyelemre méltó.

A jármű később Németországból Magyarországra került. A története azonban igazán a rendszerváltás után vált érdekessé.

A Weisenfelser Backwaren GmbH cégből és a Fővárosi Sütőipari Vállalatból létrejött a Weber - FSV Gmbh Kft nevet viselő vegyesvállalat. Ekkor már Magyarországon íródott tovább az autó pályafutása, mivel

Müller János úr, mint műszaki igazgató, céges autójaként szolgált a piros Mercedes.

majd a privatizáció után újabb szerepet kapott: pénzszállítóvá avanzsált. Ez úgy történhetett, hogy

Müller úr kivált a cégből és megalakította a ma is népszerű Prímapék üzletláncot, ahol a Mercedes ezt a fontos szerepet töltötte be:

– árulta el az Oldtimer Kft. tulajdonosa.

De miért pont pénzt szállítottak vele? A 90-es években, amikor még nem volt elterjedt a bankkártyás fizetés, az üzletek a napi bevételt készpénzben gyűjtötték össze. S ezt gyakran maga a tulajdonos tette meg. Tehát nem túlzás amikor azt állítjuk, hogy az autó kesztyűtartójában komoly összegek fordulhattak meg, hiszen a tulajdonos évekig járta végig ezzel az autóval az üzleteket, és gyűjtötte be a napi bevételt. A Merci akár több pénzt is „láthatott”, mint egy bankfiók dolgozója.

A "fenék", ami mi miatt sok férfi megfordul az utcán Fotó: Oldtimer Automobil Kft / Facebook

A jármű generációkon át egy családnál volt

A különleges kocsihoz a Müller család nagyon ragaszkodott. A nagypapától a fiún át az unokákig öröklődött, akik sokat kirándultak vele.

Müller úr nyugdíjas korában sem engedte el hű társának kormányát, haláláig használta azt. Voltak évek, amikor fiára, Kornélra bízta az autót, aki az egyetemi évei alatt számos alkalommal megjárta vele Hollandiát. Bár a kilométerek folyamatosan gyűltek, a szervizeléseket mindig a Kárpát utcai hivatalos Mercedes szervizben (a mai Pappas Autó Kft.-nél) végezték, így lehetséges, hogy a jármű 440 ezer kilométer után is kiváló műszaki állapotnak örvend.

– mondta a cég igazgatója, Berényi Zsolt. Hozzátéve, hogy az autó belseje azonban már kevésbé volt megkímélt: repedezett műszerfal, napszítta ülések, törött műanyag elemek. Első ránézésre még ő sem látott benne túl sok fantáziát: „A képeken mindig minden szebb – itt is így volt. Először otthagytam az autót, mert esélytelennek tűnt, hogy megfelelő belsőt találjak hozzá” – mesélte Zsolt.

A történetben a fordulat szinte filmszerű volt.

Később érkezett egy bontásra ítélt, azonos típusú Mercedes, pontosan ugyanolyan belső térrel az ürömi Mercedes bontóba. Ez végül megpecsételte a piros 190D sorsát.

Amikor megláttam a másik autót, rögtön megvettem a komplett belsőt – és ezzel együtt eldőlt, hogy ezt a Mercit is megmentjük

– tette hozzá.