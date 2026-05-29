Gázrobbanás történt, halottak is vannak

Három ember meghalt, és legalább öten megsérültek az Egyesült Államokban, Dallasban történt gázrobbanás során csütörtökön. Az áldozatok halálát megerősítették.

A Dallas-i Tűzoltóság sajtótájékoztatóján Jason Evans szóvivő jelentette be, hogy gázrobbanás történt, melynek során több ember megsérült és halottak is vannak. Kiderült, a három halott egyike egy gyermek. Több személyt sérülésekkel kórházba szállítottak. Egyikük állapota kritikus, de stabil, míg a többieket várhatóan kiengedik a kórházból. Két másik személy könnyebb sérülésekkel került kórházba. A dallasi katasztrófavédelem emberei továbbra is a törmelékek között dolgoznak, áldozatokat keresnek.

Hírforrások szerint 12 embert találtak, de az épületben összesen 23-an laktak.

A teljes ásatás során, sőt, éjszaka is folytatni fogjuk az épület átkutatását, amíg az utolsó centiméterig át nem kutattuk az ingatlant

– idézi Jason Evans szavait a People.

A polgármester, Eric Johnson X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy folyamatos figyelemmel kíséri a történéseket. „Imádkozom a sérültekért, a családjaikért és mindazokért, akik veszteséget szenvedtek el ebben a tragikus eseményben.”

Az Atmos Energy földgázszolgáltató közölte, hogy egy tőlük független építőipari vállalat megrongált egy földgázvezetéket.