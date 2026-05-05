Garázdaság miatt állítottak elő három ittas férfit - a buszsofőrt bántalmazták

Garázdaság és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt fogtak el és vettek őrizetbe három férfit. A gyanúsítottak akkor estek neki a buszsofőrnek, amikor nem akarta őket felengedni, mivel nem rendelkeztek bérlettel vagy mentejeggyel.

A garázdasággal vádolt három férfi az autóbuszt is megrongálták

Egy taranyi, egy nemesdédi, és egy ötvöskónyi férfi próbált meg május elsején este busszal hazajutni a böhönyei állomásról, de ittas állapotuk, valamint a menetjegyre elegendő pénz hiányában a sofőr nem engedte felszállni őket. Az elutasításra indulatosan reagáltak, egyikük verbálisan és fizikailag is inzultálni kezdte a buszvezetőt, míg társai a jármű ajtaját és hátulját rugdosták meg.

A körzeti megbízottak mindhárom férfit a helyszínen elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság vétsége, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult velük szemben nyomozás - közölte a Police.hu.