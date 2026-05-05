Garázdaság miatt állítottak elő három ittas férfit - a buszsofőrt bántalmazták
A buszsofőr nem akarta őket tovább vinni. Garázdaság miatt is felelnie kell a három férfinak.
Garázdaság és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt fogtak el és vettek őrizetbe három férfit. A gyanúsítottak akkor estek neki a buszsofőrnek, amikor nem akarta őket felengedni, mivel nem rendelkeztek bérlettel vagy mentejeggyel.
Garázdaság miatt kell felelniük a dühös utasoknak
Egy taranyi, egy nemesdédi, és egy ötvöskónyi férfi próbált meg május elsején este busszal hazajutni a böhönyei állomásról, de ittas állapotuk, valamint a menetjegyre elegendő pénz hiányában a sofőr nem engedte felszállni őket. Az elutasításra indulatosan reagáltak, egyikük verbálisan és fizikailag is inzultálni kezdte a buszvezetőt, míg társai a jármű ajtaját és hátulját rugdosták meg.
A körzeti megbízottak mindhárom férfit a helyszínen elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság vétsége, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult velük szemben nyomozás - közölte a Police.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre