Garázdaság miatt állítottak elő három ittas férfit - a buszsofőrt bántalmazták

A buszsofőr nem akarta őket tovább vinni. Garázdaság miatt is felelnie kell a három férfinak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 20:52
Garázdaság és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt fogtak el és vettek őrizetbe három férfit. A gyanúsítottak akkor estek neki a buszsofőrnek, amikor nem akarta őket felengedni, mivel nem rendelkeztek bérlettel vagy mentejeggyel.

A garázdasággal vádolt három férfi az autóbuszt is megrongálták
Fotó: police.hu

Garázdaság miatt kell felelniük a dühös utasoknak

Egy taranyi, egy nemesdédi, és egy ötvöskónyi férfi próbált meg május elsején este busszal hazajutni a böhönyei állomásról, de ittas állapotuk, valamint a menetjegyre elegendő pénz hiányában a sofőr nem engedte felszállni őket. Az elutasításra indulatosan reagáltak, egyikük verbálisan és fizikailag is inzultálni kezdte a buszvezetőt, míg társai a jármű ajtaját és hátulját rugdosták meg.

A körzeti megbízottak mindhárom férfit a helyszínen elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság vétsége, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult velük szemben nyomozás - közölte a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
