Egy apuka nyíltan beszélt különösen nehéz helyzetéről: próbál segíteni fián, ám a depressziója miatt folyamatosan eszik, ami már az egészségére is káros hatással van.

Nem tudja, hogyan segítse fia depresszióját az apuka

A 26 éves Caleb apukája a New York Post tanácsadójától kért segítséget:

Hadd legyek világos: a súlyától függetlenül szeretem, de azt hiszem, a falási rohamokon keresztül próbál megbirkózni a szorongásával és a depressziójával

– mondta az apuka fiáról.

Elmondása szerint a túlsúlyos Calebet és néhai anyukáját az étel iránti szeretet kötötte össze - most azonban a fiatal férfi sokkal többet eszik annál, mint ami egészséges lenne. Az apuka példákat is felhozott: Caleb kedvenc sorozata utolsó része után három doboz pizzát, máskor pedig egy egész doboz brownie-t evett meg 30 perc alatt.

Amikor egészségesebb étrendet javaslok neki vagy esetleg azt, hogy kevesebbet kellene ennie, olyan szarkasztikus dolgokat mond, mint hogy 'a zöldségek mérgezőek', és 'hadd egye meg a malac a moslékot'.

Caleb, akinek a szobája a pincében van, ritkán hagyja el azt, és a barátaival is alig tartja a kapcsolatot. Az apuka bármennyire is szeretne beszélni vele ezekről a problémákról, úgy érzi, fia érzelmileg éretlen erre; ő azonban csak boldogságát szeretné.

Az Abby nevű tanácsadó nem arra ösztönözte az apukát, hogy fia diétájáról beszéljen vele, hanem arra, hogy segítsen neki munkát találni, hiszen ez kimozdíthatja őt a szobájából, és önbecsülést is adhat számára.

Hasznos lehet néhány beszélgetés arról, hogy mit tervez kezdeni az életével miután önállóvá válik, valamint néhány konzultáció egy engedéllyel rendelkező mentálhigiénés szakemberrel az érzelmi problémái kezelése érdekében

– írta a tanácsadó.