Lopás miatt folytat eljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 42 éves helyi férfival szemben. Egy szabadnapos rendőr április 24-én egy ózdi boltban vásárolt, amikor azt látta, hogy egy férfi a kasszasor mellett sietősen kioson áruval, többnyire tusfürdőkkel pakolt szatyrával az üzletből.

Tusfürdővel a kezében menekült a férfi Ózdon a szabadnapos rendőr elől. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A körülmények erősen gyanúsak voltak, s leginkább akkor, amikor kollégánk megállásra szólította fel a szatyrost, de a férfi inkább még gyorsabb tempóra váltott.

Montvai Krisztián r. zászlós utánaeredt, s mire földre vitte a menekülőt, addigra odaértek az időközben értesített, szolgálatban lévő kollégák is. Majd elfogták a férfit, akinél megtalálták az elemelt tusfürdős flakonokat.

A kapitányságra előállított férfi kihallgatásán az is kiderült, hogy további, hasonló módon elkövetett lopásokkal is meggyanúsítható - írja a police.