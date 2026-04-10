RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Egyre több a visszajelzés a Tiszához köthető választási visszaélésekről

Lassan nincs olyan vármegye, ahol ne történt volna bejelentés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 17:43
fidesz visszaélés fidesz kdnp vármegyei választókerület tisza

Egyre több helyről kap a Fidesz KDNP pártja jelzéseket, amik a Tiszához köthető választási visszaélésekről szólnak. Erről a Fidesz hivatalos Facebook-oldalán adott ki egy tájékoztatást. 

Választás 2026
Fotó: Molnár Edvárd

Mint írják, a Somogy vármegyei 4. választókerületben a tiszás jelölt egy alapítvány segítségével csomagokat osztott a választók meggyőzésére. A csomagokban az élelmiszer mellé politikai kiadványokat tettek. A nagy mennyiségű csomagot egy siófoki raktárépületben állították össze és tárolták.

De megtörtént a Pest vármegyei 1. választókerületben, hogy egy tiszás szimpatizáns erőszakosan lépett fel a bolti eladókkal szemben, akik arról beszélgettek, hogy a Fideszre szavaznak majd. Az erőszakos fellépés következtében egyikük rosszul lett. Ugyanebben a választókerületben egy szülő megfenyegette az iskola jobboldali értékrendet valló vezetőjét, akinek kollégáitól kellett segítséget kérnie.

Egy Zala vármegyei választókerületben Lovkó Csaba, a Tisza egyik képviselőjelöltje tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni. Egy Zalakomáron készült felvétel alapján a választóknak ruhát, élelmiszert és pénzt adott. Az ajándékozás egy épületben zajlott, amelyet a jelölt egy tiszás kampánypult felől közelített meg.

A Tisza több politikusa is bejelentette, hogy aktivistákat küldenek kistelepülésekre. A csalások elleni fellépésre hivatkozva nyomást akarnak gyakorolni az ott élőkre. Az aktivisták képzésében az a TASZ vett részt, amely óriási összegeket kapott az Európai Bizottságtól és a Nyílt Társadalom Alapítványtól.

A Fidesz azt kérte, bármilyen szabálytalanságot, vagy választás tisztaságát befolyásoló eseményt lát valaki, akkor azt azonnal jelezze. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
