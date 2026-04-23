Vizsgálat indult egy tanár ellen: megüthette az alsós kisgyereket, mert az rendetlen volt

Azonnali vizsgálat indult. Az általános iskola egy nem régóta alkalmazott tanára követhette el a bántalmazást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 19:15
A bama információi szerint vizsgálat indult egy baranyai általános iskolában, egészen pontosan a Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája tagintézményében, ahol egy tanár a beszámolók szerint megüthette az egyik 4. osztályos diákot április 17-én.

Megüthette a tanár az alsó tagozatos kisgyereket az órán
Forrás: Google Maps (Illusztráció!)

A beszámolók szerint azért ütötte meg a tanár az alsós kisgyereket, mert az rendetlen volt

A lap úgy értesült, hogy a 4. osztályosok épp egy tanórán vettek részt, amikor az egyik kisfiú rendetlenkedni kezdett, furcsa hangokat adott ki. A tanárnő erre erőszakosan reagált a beszámolók szerint és felpofozta a diákot. Az eset kapcsán az iskola igazgatója a lap megkeresésére elmondta, hogy az ügy kapcsán ő nem nyilatkozhat, így végül a tankerületet reagált a történtekre.

A Szigetvári Tankerületi Központ az alábbi tájékoztatást adta a bama.hu-nak:

A Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája tagintézmény igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy az iskola egyik tanulójának szülője jelezte: az iskola egyik pedagógusa arcul ütötte a gyermekét. 

Az iskola megkezdte az ügy kivizsgálását, és ennek keretében beszélt a szülővel, valamint az érintett pedagógussal. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, ezért további információval egyelőre nem tudunk szolgálni. 

Üdvözlettel: Bognár László tankerületi igazgató

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére elárulta, hogy az eset kapcsán a Szigetvári Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt nyomoz.

 

