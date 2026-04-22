Hasítóékkel támadt a lakótársára egy mezőkeresztesi férfi – életveszélyes állapotba került az áldozat

Egy vita miatt támadt az elkövető.

Létrehozva: 2026.04.22. 19:50
Súlyos lakótársi vita fajult brutális támadássá Mezőkeresztesen, amelynek következtében egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Emberöléssel gyanúsítják a támadót
Emberöléssel gyanúsítják a támadót

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, akit emberölés kísérletével gyanúsítanak. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. április 20-án este egy helyi ingatlanban a férfi és lakótársa között szóváltás alakult ki, amely gyorsan elfajult. A vita során a gyanúsított egy fémből készült hasítóeszközzel többször fejen ütötte a sértettet, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A hatóságok szerint a cselekmény alkalmas lehet az emberölés kísérletének megállapítására, amennyiben a gyanú beigazolódik. A bíróság a letartóztatást több tényezővel indokolta, fennáll a szökés veszélye a várható súlyos büntetés miatt, valamint a bizonyítás megnehezítésének és a tanúk befolyásolásának kockázata is. Súlyosító körülményként értékelték, hogy a gyanúsított visszaeső, büntetett előéletű.

A férfi letartóztatását 2026. május 22-ig rendelték el, a döntés azonban nem végleges - írja a Boon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu