Hasítóékkel támadt a lakótársára egy mezőkeresztesi férfi – életveszélyes állapotba került az áldozat

Súlyos lakótársi vita fajult brutális támadássá Mezőkeresztesen, amelynek következtében egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Emberöléssel gyanúsítják a támadót

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, akit emberölés kísérletével gyanúsítanak. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. április 20-án este egy helyi ingatlanban a férfi és lakótársa között szóváltás alakult ki, amely gyorsan elfajult. A vita során a gyanúsított egy fémből készült hasítóeszközzel többször fejen ütötte a sértettet, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A hatóságok szerint a cselekmény alkalmas lehet az emberölés kísérletének megállapítására, amennyiben a gyanú beigazolódik. A bíróság a letartóztatást több tényezővel indokolta, fennáll a szökés veszélye a várható súlyos büntetés miatt, valamint a bizonyítás megnehezítésének és a tanúk befolyásolásának kockázata is. Súlyosító körülményként értékelték, hogy a gyanúsított visszaeső, büntetett előéletű.

A férfi letartóztatását 2026. május 22-ig rendelték el, a döntés azonban nem végleges - írja a Boon.