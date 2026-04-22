Így bukott le a magyar férfi: drogban és betörésben utazott – a gyanú szerint

A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal fehérvári egysége egy budapesti nő és két férfi ellen folytat eljárást drogkereskedelem miatt. A gyanú szerint a 32 éves nő 2025 nyara óta árult kábítószert az ismerőseinek. A marihuána és a speed egy részét a párjával együtt használták, a többit pedig továbbadták a baráti körükben. A szert egy 45 éves budapesti férfitól szerezte be, akinél az ingatlan átkutatása során betörésből származó tárgyakra is bukkant a nyomozók.

Lebuktak a drogdílerek: újabb sikeres rendőrségi akció

A nyomozók éppen akkor fogták el a nőt, amikor drogot vett át a beszállítójától. A 45 éves O. Ferenc ruháiból 10 gramm marihuána került elő. Ezután mindkettőjük lakását átkutatták: a nőnél néhány gramm speedet találtak, a férfinál pedig nagyobb mennyiségű fehér port, amit jelenleg szakértők vizsgálnak. Emellett nejlontasakokat és a kábítószer adagolásához használt eszközöket is lefoglaltak.

Az ingatlan átkutatása során a nyomozók több gyanús tárgyat is találtak: laptopokra, ékszerekre, szerszámokra, de még egyenruhákra is bukkantak. A lefoglalt tárgyak közül többről kiderült: betörésekből származik. Ezek a tárgyak a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságán, valamint IV. Kerületi Rendőrkapitányságán folyó eljárásokhoz köthetők.

A KR NNI a 32 éves nőt és a 45 éves férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatta ki, míg a nő élettársát kábítószer birtoklásával gyanúsították meg. A két budapesti terjesztőt őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat. A bíróság végül a nőt bűnügyi felügyelet alá helyezte, a férfit viszont letartóztatta.

A nyomozás tovább folytatódik, hogy kiderítsék honnan szerezték be a drogot, a betörésekkel kapcsolatos nyomozást pedig a kerületi rendőrkapitányságokon zajlik tovább – számolt be róla a Police.hu.