Így bukott le a magyar férfi: drogban és betörésben utazott – a gyanú szerint

Érdekes dolgokat találtak a magyar rendőrök. Nem csak drog miatt felelhet a gyanúsított.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 07:20
Módosítva: 2026.04.22. 07:21
kábítószer kr nni rendőrség drog

A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal fehérvári egysége egy budapesti nő és két férfi ellen folytat eljárást drogkereskedelem miatt. A gyanú szerint a 32 éves nő 2025 nyara óta árult kábítószert az ismerőseinek. A marihuána és a speed egy részét a párjával együtt használták, a többit pedig továbbadták a baráti körükben. A szert egy 45 éves budapesti férfitól szerezte be, akinél az ingatlan átkutatása során betörésből származó tárgyakra is bukkant a nyomozók. 

Drogterjesztőket fogtak el a nyomozók Budapesten
Drogterjesztőket fogtak el a nyomozók Budapesten (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Lebuktak a drogdílerek: újabb sikeres rendőrségi akció 

A nyomozók éppen akkor fogták el a nőt, amikor drogot vett át a beszállítójától. A 45 éves O. Ferenc ruháiból 10 gramm marihuána került elő. Ezután mindkettőjük lakását átkutatták: a nőnél néhány gramm speedet találtak, a férfinál pedig nagyobb mennyiségű fehér port, amit jelenleg szakértők vizsgálnak. Emellett nejlontasakokat és a kábítószer adagolásához használt eszközöket is lefoglaltak.

Az ingatlan átkutatása során a nyomozók több gyanús tárgyat is találtak: laptopokra, ékszerekre, szerszámokra, de még egyenruhákra is bukkantak. A lefoglalt tárgyak közül többről kiderült: betörésekből származik. Ezek a tárgyak a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságán, valamint IV. Kerületi Rendőrkapitányságán folyó eljárásokhoz köthetők.

A KR NNI a 32 éves nőt és a 45 éves férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatta ki, míg a nő élettársát kábítószer birtoklásával gyanúsították meg. A két budapesti terjesztőt őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat. A bíróság végül a nőt bűnügyi felügyelet alá helyezte, a férfit viszont letartóztatta.

A nyomozás tovább folytatódik, hogy kiderítsék honnan szerezték be a drogot, a betörésekkel kapcsolatos nyomozást pedig a kerületi rendőrkapitányságokon zajlik tovább – számolt be róla a Police.hu.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu