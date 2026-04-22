Elfogták az EU egyik legveszélyesebb körözött bűnözőjét, a magyar drogbárót, B. Jánost

Hiába bujkált, lebukott és hűvösre került a magyar drogbáró, aki 2020-ban szökött meg, miután kábítószer-kereskedelem miatt hat év szabadságvesztésre ítélték. B. Jánost több éves bujkálás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési fejvadászai Mexikóban találták meg. Az SSPC (Biztonsági és Állampolgári Védelmi Titkárság) április 18-án elfogta a férfit, akit három nap múlva hazaszállították.

Fejvadászok találtak rá az álnéven bujkáló magyar drogbáróra, B. Jánosra (Fotó: Police.hu)

Fejvadászok találták meg az álnéven bujkáló magyar drogbárót

A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya a külföldön bujkáló magyar szökevények felkutatása és elfogása érdekében végez felderítési tevékenységet. A határon átnyúló nyomozások elsődlegesen az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül valósulnak meg. A fejvadászok munkája azonban nem korlátozódik Európára, a különösen súlyos bűncselekményeket elkövető magyar körözöttek vonatkozásában a célkörözési nyomozók harmadik országokkal is együttműködnek.

Elfogták az EU egyik legveszélyesebb körözött bűnözőjét, B. Jánost (Fotó: Police.hu)

2025 nyarán a célkörözési egység látókörébe került B. János. A 49 éves magyar férfit első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hat év szabadságvesztésre ítélte. A vád szerint ugyanis 2014 és 2015 között Magyarország területén olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett. Az illegális tevékenységeibe B. János bevonta testvéreit is, akik szintén aktívan közreműködtek a kereskedelemben.

A 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinak nyoma veszett. Mivel nem vonult be a börtönbe, ezért először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. Az általa elkövetett bűncselekmények szervezettségére és súlyára tekintettel felkerült az EU Most Wanted oldalra is, ahol Európa legkeresettebb körözöttjei vannak.

Álnéven bujkált Mexikóban B. János (Fotó: police.hu)

A KR NNI célkörözési eljárása során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat. Erre tekintettel a budapesti és a mexikóvárosi FBI irodák ügynökeinek közvetítésével a KR NNI fejvadászai kapcsolatba léptek a mexikói SSPC munkatársaival. A körözött felkutatása érdekében intenzív, háromoldalú információcsere vette kezdetét a magyar, amerikai és mexikói szervek között, melybe bekapcsolódott az Interpol Magyar Nemzeti Irodája is. Az összehangolt felderítés nyomán a hatóságok kiderítették, hogy B. János más magyar állampolgár nevével visszaélve tartózkodik Mexikóban, ahol taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.