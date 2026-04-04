Szólások, amiket mindenki mond – de vajon jól is használjuk őket?

Ezeket a mondásokat naponta használjuk – de tudod, mit jelentenek valójában? Teszteld magad, hogy mennyire ismered a szólásokat és a közmondásokat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Az ókori görögök és rómaiak valóban gazdagították a szólás- és közmondások tárát. Sok mai közmondás is tőlük ered, de magyar szólások és közmondások is mindig találóak! Általában az emberi élet fontos, mindennapi és erkölcsi kérdéseivel foglalkoztak. Például az igazságosság, becsület, bölcsesség vagy bátorság kérdései mindig is aktuálisak. Gyakran az emberi gyengeségek és hibák kapcsán született gondolat. A barátság, szerelem, család, hatalom és politika is kedvelt témája a közmondásoknak

Szólások és közmondások középpontjában sokszor a a tanulás, tapasztalatszerzés és bölcsesség értéke volt.
A szólások és közmondások mindig is aktuálisak. Fotó: 123RF

A szólások és közmondások: Humor, irónia és kemény igazságok 

A magyar szólások a humor, az irónia és a kemény igazságok miatt zseniálisak. A magyar nyelv gazdagságát jól mutatják a közmondások és szólások, amelyek évszázadok tapasztalatát, bölcsességét sűrítik rövid, könnyen megjegyezhető formába. Ezek a nyelvi fordulatok a mindennapi életből, a népi kultúrából és a hagyományokból erednek, és generációról generációra öröklődnek. A közmondások általános érvényű igazságokat fogalmaznak meg, gyakran tanulságot hordoznak, míg a szólások inkább képszerű kifejezések, amelyek egy-egy helyzetet, érzést vagy emberi tulajdonságot írnak le szemléletesen. Használatukkal színesebbé, kifejezőbbé válik a beszéd, és segítenek abban is, hogy gondolatainkat röviden, mégis találóan fogalmazzuk meg. A magyar közmondások és szólások különlegessége, hogy sokszor humorral, iróniával vagy éppen találó hasonlatokkal élnek, miközben mély emberi igazságokat közvetítenek. Ma is aktív részei a nyelvnek, hiszen a hétköznapi kommunikációban ugyanúgy megjelennek, mint az irodalomban vagy a médiában.

Te jól ismered a szólásokat és a közmondásokat? 

1. Mire mondjuk a „szidja, mint a bokrot” szólást!
2. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. Mire szoktad használni ezt a mondást?
3. Csütörtököt mondott! Tudod honnan ered ez a régi magyar szólás?
4. Ebül szerzett jószág ebül vész el.
5. Egy követ fújnak. Mit is jelent ez?
6. Kutyaharapást szőrével. Honnan ered?
7. Egy fecske nem csinál nyarat. Honnan ered ez a közmondás?
8. Milyen helyzetet ír le a „közös lónak túrós a háta” szólás?
9. "Ez nekem smafu! Mire mondjuk?
10. Holló a hollónak nem vájja ki a szemét! Mire utal ez a szólás?

 

