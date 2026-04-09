Szem nem maradt szárazon: az életmentő műtét előtt mondta ki a boldogító igent a nagybeteg férfi
Az orvosi központban kötöttek házasságot. Alig néhány órával a boldogító igen után szívműtéten esett át az ifjú férj.
A 44 éves Adam Carnes Maine-ből 20 éves kora óta szívelégtelenséggel élt együtt. Az állapota idén januárban romlani kezdett, így a transzplantáció maradt az egyetlen esélye a túlélésre. A sors végül úgy hozta, hogy pont az esküvőjével egy időben találtak megfelelő donort, emiatt a boldogító igen után egy szívműtét várt az újdonsült férjre.
Egy kórházi szobában mondták ki a boldogító igent, mialatt a vőlegényre szívműtét várt
Azt mondták az orvosok: 'Nos, van egy jó és egy rossz hírünk.' Azt kérdeztem: 'Mi a rossz hír?' Azt felelték: 'Hát, találnod kell egy másik időpontot az esküvődre, mivel a jó hír az, hogy találtunk neked egy megfelelő szívet. A műtéted holnap reggel 10 órakor lesz.' Pont akkor tartottuk volna az esküvőnket
- emlékezett vissza Adam Carnes.
Teljesen le voltam döbbenve
- tette hozzá Carnes párja, Salem.
A szerelmespár végül úgy döntött, hogy felgyorsítja az esküvői előkészületeket, és a szertartást a műtét előtti órákra szervezték meg. A bostoni Tufts Medical Centerben is mindenki összefogott, hogy a pár menyegzője még időben megvalósulhasson. Egy diplomás ápolónő, Cameron Upham, nem sokkal korábban papi szentelést kapott, a vőlegénye pedig esküvői tapasztalattal is rendelkező fotós, ennek hála minden készen állt a nagy napra.
Pár óra alatt a személyzet a kórház meditációs szobáját ideiglenes esküvői helyszínné alakította át, és feldíszítette a termet. Még fodrászt is szereztek a vőlegénynek, hogy a lehető legjobban fessen a nagy napon.
Amikor megláttam a díszítést, azt mondtam: 'Hű, ez fantasztikus!' Felállítottunk egy Bluetooth hangszórót, hogy zenét is hallgathassunk. A személyzet tényleg mindent megtett, hogy egyénre szabott legyen az esküvőnk
- mesélte a férfi.
Mialatt a pár örök hűséget fogadott egymásnak, az orvosi csapat felkészült Adam műtétjére. Az ifjú házasok azzal ünnepelték meg az eseményt, hogy felvágták a rózsaszín esküvői tortát, amelyet egy nővér készített, és amelynek tetején fehér cukormázzal írt, íves betűkkel az állt: „Gratulálunk Adamnek és Salemnek.”
Másnap reggel Adam Carnes megkapta az új szívét, hála egy gyászoló család együttérzésének és nagylelkűségének.
Biztos vagyok benne, hogy mérhetetlen fájdalmat élnek át, miután elveszítették egy közeli hozzátartozójukat, ugyanakkor a szerettüknek lehetősége nyílt erre az utolsó ajándékra. Hála illeti őket, amiért elengedték őt, és hagyták, hogy ez a szerelmi történet tovább folytatódjon, második esélyt adva Adamnak az életben
- mondta el a nővér, Upham.
Adam Carnes jelenleg odahaza lábadozik, mialatt az orvosok továbbra is figyelemmel kísérik az állapotát - számolt be róla a People Magazin.
