Szem nem maradt szárazon: az életmentő műtét előtt mondta ki a boldogító igent a nagybeteg férfi

A 44 éves Adam Carnes Maine-ből 20 éves kora óta szívelégtelenséggel élt együtt. Az állapota idén januárban romlani kezdett, így a transzplantáció maradt az egyetlen esélye a túlélésre. A sors végül úgy hozta, hogy pont az esküvőjével egy időben találtak megfelelő donort, emiatt a boldogító igen után egy szívműtét várt az újdonsült férjre.

Szívműtétje előtt kötötte össze életét a szerelmével a nagybeteg férfi / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Egy kórházi szobában mondták ki a boldogító igent, mialatt a vőlegényre szívműtét várt

Azt mondták az orvosok: 'Nos, van egy jó és egy rossz hírünk.' Azt kérdeztem: 'Mi a rossz hír?' Azt felelték: 'Hát, találnod kell egy másik időpontot az esküvődre, mivel a jó hír az, hogy találtunk neked egy megfelelő szívet. A műtéted holnap reggel 10 órakor lesz.' Pont akkor tartottuk volna az esküvőnket

- emlékezett vissza Adam Carnes.

Teljesen le voltam döbbenve

- tette hozzá Carnes párja, Salem.

A szerelmespár végül úgy döntött, hogy felgyorsítja az esküvői előkészületeket, és a szertartást a műtét előtti órákra szervezték meg. A bostoni Tufts Medical Centerben is mindenki összefogott, hogy a pár menyegzője még időben megvalósulhasson. Egy diplomás ápolónő, Cameron Upham, nem sokkal korábban papi szentelést kapott, a vőlegénye pedig esküvői tapasztalattal is rendelkező fotós, ennek hála minden készen állt a nagy napra.

Pár óra alatt a személyzet a kórház meditációs szobáját ideiglenes esküvői helyszínné alakította át, és feldíszítette a termet. Még fodrászt is szereztek a vőlegénynek, hogy a lehető legjobban fessen a nagy napon.

Amikor megláttam a díszítést, azt mondtam: 'Hű, ez fantasztikus!' Felállítottunk egy Bluetooth hangszórót, hogy zenét is hallgathassunk. A személyzet tényleg mindent megtett, hogy egyénre szabott legyen az esküvőnk

- mesélte a férfi.

Mialatt a pár örök hűséget fogadott egymásnak, az orvosi csapat felkészült Adam műtétjére. Az ifjú házasok azzal ünnepelték meg az eseményt, hogy felvágták a rózsaszín esküvői tortát, amelyet egy nővér készített, és amelynek tetején fehér cukormázzal írt, íves betűkkel az állt: „Gratulálunk Adamnek és Salemnek.”