Sorsjegyet kapott a párjától: elhagyta a pasit, mert nem akart osztozni a nyereményen

Egyik fordulat után jött a másik. Ez a sorsjegy tényleg életeket változtatott meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 10:00
nyeremény kaparós sorsjegy sorsjegy

Egy olasz nő rekordidő alatt vált a piszkosul mázlista állapotból a világ vesztesévé. A nő egy, a párjától kapott kaparós sorsjegy miatt hagyta el a férfit, mert azt hitte, hogy 500 000 eurót (körülbelül 188 millió forint) nyert, de nem akart osztozni a párjával.

Azt hitte nyert a sorsjegyen, elhagyta a párját a nyereményért (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Márciusban, az olaszországi Abruzzo régióban, Carsoliban, a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy férfi meglepte barátnőjét egy sorsjeggyel. A férfi szerint abban egyeztek meg, hogy ha nyerő a szelvény, akkor megosztják a nyereményt. Amikor lekaparták a szelvényt a 47, 29, 50 és 13 számsor jelent meg. A pár örömmel látta, hogy nyert, ráadásul az elképesztő 500 000 eurós jackpotot. 

Egy pillanatig nem is akartak hinni a szemüknek, így a nő átadta a szelvényt egy bár csaposának, aki megerősítette a nyereményt. A közös öröm érzését azonban a kapzsiság és az önzés váltotta fel a nőben, aki úgy döntött, vesszen a pasi, ő a teljes nyereményt akarja, ezért elvitte a szelvényt, hogy beváltsa, majd eltűnt.

A faképnél hagyott férfi, aki csak nemrég költözött össze a barátnőjével, érdekes mód, mintha csak megérezte volna dolgot.

„Attól tartok, a párom magának akarja a nyereményét” – mondta állítólag egy barátjának az eset előtt. S lám, a megérzése beigazolódott. Az összetört szívű férfi úgy döntött, hogy panaszt tesz az olasz rendőrségnél. Kiderült, hogy a csapossal együtt a pár benézte a szelvényt, mivel a felület teljes lekaparása után kiderült, hogy a 13-as valójában 43-as, vagyis a szelvény nem nyert.

Ez pedig véget vetett a vitának: nincs nyeremény, nincs megosztás, nincs jogi eljárás. A pár jövője állítólag kérdéses – írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
