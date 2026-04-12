Sorsjegyet kapott a párjától: elhagyta a pasit, mert nem akart osztozni a nyereményen

Egy olasz nő rekordidő alatt vált a piszkosul mázlista állapotból a világ vesztesévé. A nő egy, a párjától kapott kaparós sorsjegy miatt hagyta el a férfit, mert azt hitte, hogy 500 000 eurót (körülbelül 188 millió forint) nyert, de nem akart osztozni a párjával.

Elhagyta egy nő a párját, miután nyert a sorsjegyen, de végül a dolgok nem a terv szerint alakultak

Márciusban, az olaszországi Abruzzo régióban, Carsoliban, a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy férfi meglepte barátnőjét egy sorsjeggyel. A férfi szerint abban egyeztek meg, hogy ha nyerő a szelvény, akkor megosztják a nyereményt. Amikor lekaparták a szelvényt a 47, 29, 50 és 13 számsor jelent meg. A pár örömmel látta, hogy nyert, ráadásul az elképesztő 500 000 eurós jackpotot.

Egy pillanatig nem is akartak hinni a szemüknek, így a nő átadta a szelvényt egy bár csaposának, aki megerősítette a nyereményt. A közös öröm érzését azonban a kapzsiság és az önzés váltotta fel a nőben, aki úgy döntött, vesszen a pasi, ő a teljes nyereményt akarja, ezért elvitte a szelvényt, hogy beváltsa, majd eltűnt.

A faképnél hagyott férfi, aki csak nemrég költözött össze a barátnőjével, érdekes mód, mintha csak megérezte volna dolgot.

„Attól tartok, a párom magának akarja a nyereményét” – mondta állítólag egy barátjának az eset előtt. S lám, a megérzése beigazolódott. Az összetört szívű férfi úgy döntött, hogy panaszt tesz az olasz rendőrségnél. Kiderült, hogy a csapossal együtt a pár benézte a szelvényt, mivel a felület teljes lekaparása után kiderült, hogy a 13-as valójában 43-as, vagyis a szelvény nem nyert.

Ez pedig véget vetett a vitának: nincs nyeremény, nincs megosztás, nincs jogi eljárás. A pár jövője állítólag kérdéses – írja a Daily Star.