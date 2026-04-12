Rekordrészvétel után megszólalt Gulyás Gergely

18 óra 30-ig a szavazásra jogosultak 77,80 százaléka adta le a szavazatát. Gulyás Gergely értékelte a 2026-os országgyűlési választásokat

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 19:53
Gulyás Gergely Választás 2026 Fidesz

A Fidesz-KDNP kampányzáróján elsőként Gulyás Gergely szólalt meg a Bálna rendezvényközpontban.  A 2026-os országgyűlési választások rekordrészvétel mellett zajlottak. A választásra jogosultak 77,80 százaléka, 5 856 515 szavazó adta le a voksát 18 óra 30-ig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint - írja a Ripost.

Fotó: Polyák Attila / 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mindenkinek köszönetet mondott a választásokon való részvételért. Elmondta: bíznak a Fidesz győzelmében, és egy ilyen magas részvételi arány különlegesen erőteljes felhatalmazást adhat a kormányzó pártnak. A miniszter kiemelte, hogy az eredményt még nem ismerik, de a Fidesz-KDNP részéről rendkívüli mozgosítás történt az utolsó napokban, ennek is köszönhető a nagyon magas részvétel. Gulyás külön megköszönte a határontúliaknak is, hogy éltek a szavazati jogukkal. 

Jogsértések miatt számtalan bejelentést tettek, ezeket majd a választási bizottságok kivizsgálják. Mint mondta: a következő órákban összeszámolja majd a Nemzeti Választási Bizottság a leadott érvényes szavazatokat. 

Hozzátette:  Abban bíznak, hogy a választópolgárok megszavazták a Fidesz-KDNP-nek a kellő többséget, ami legalább 100 mandátum megszerzését jelentené.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
