Rekordrészvétel után megszólalt Gulyás Gergely

A Fidesz-KDNP kampányzáróján elsőként Gulyás Gergely szólalt meg a Bálna rendezvényközpontban. A 2026-os országgyűlési választások rekordrészvétel mellett zajlottak. A választásra jogosultak 77,80 százaléka, 5 856 515 szavazó adta le a voksát 18 óra 30-ig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint - írja a Ripost.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mindenkinek köszönetet mondott a választásokon való részvételért. Elmondta: bíznak a Fidesz győzelmében, és egy ilyen magas részvételi arány különlegesen erőteljes felhatalmazást adhat a kormányzó pártnak. A miniszter kiemelte, hogy az eredményt még nem ismerik, de a Fidesz-KDNP részéről rendkívüli mozgosítás történt az utolsó napokban, ennek is köszönhető a nagyon magas részvétel. Gulyás külön megköszönte a határontúliaknak is, hogy éltek a szavazati jogukkal.

Jogsértések miatt számtalan bejelentést tettek, ezeket majd a választási bizottságok kivizsgálják. Mint mondta: a következő órákban összeszámolja majd a Nemzeti Választási Bizottság a leadott érvényes szavazatokat.

Hozzátette: Abban bíznak, hogy a választópolgárok megszavazták a Fidesz-KDNP-nek a kellő többséget, ami legalább 100 mandátum megszerzését jelentené.