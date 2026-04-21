"Összetört az emberek véleménye" - ha rákkal küzd az ismerősöd, Dóra szerint ezt ne mondd neki!

Dóra 11 éve él együtt egy ritka és agresszív daganatos betegséggel. Nemcsak saját küzdelméről beszél, hanem arról is, hogyan változik meg a kommunikáció egy súlyos beteg ember körül. Tapasztalatai szerint nem mindegy, mit mondunk egy rákbetegnek: a szavak képesek kapaszkodót adni, de akár tovább is mélyíthetik a terheket.

Horváthné Eses Dóra 11 éve küzd a rettegett rákkal! Korábban egy ritka, rosszindulatú daganat nőtt a medencéjére, akkora, mint egy csecsemő feje. Ezt műtét során ugyan eltávolították, de később a rák áttéteket adott a tüdejében is. Hónapokon át küzdött kemoterápiával és immunterápiával, de az állapota folyamatosan romlott. Ma már nem műthető, állandó oxigénterápiára szorul, és minden nap harcol az életéért.

Elmondása szerint egy beteg ember számára sokat jelent, ha nem kezelik „másként”, hanem megmaradhat embernek, anyának, feleségnek, barátnak, annak, aki mindig is volt. Dóra hangsúlyozza, hogy a túlzott sajnálat helyett sokkal többet ad a természetes, tiszteletteljes hozzáállás, amelyben van helye a beszélgetésnek, a humor apró pillanatainak és a csendnek is.

Mindemellett, Dóra elmesélte, hogy a betegség nemcsak a testet, hanem a lelket is próbára teszi, és sokszor nem a kezelések, hanem az emberek hozzáállása fáj a legjobban egy betegnek.

A beteg ember helyzete a társadalomban megváltozik. De a lélek nem. Nem kell sok hozzá, hogy egy rossz mondat összetörje a beteg embert – de egy jó mondat kapaszkodó is lehet. Ezért nagyon fontos, hogy más emberek hogyan állnak a betegséggel küzdők felé.

- osztja meg gondolatait Dóra a Metropollal.

Dóra saját tapasztalatai alapján összegyűjtötte, mit szabad, mit érdemes, és mit tilos mondani egy rosszindulatú daganattal élő embernek. Tapasztalatai az alábbiak:

Elfogadás

Dóra szerint ezek a legfontosabbak, mert leveszik a beteg válláról azt a kimondatlan elvárást, hogy mindig erősnek kell lennie.

„Nagyon nehéz lehet most neked.”

„Látom, hogy küzdesz, és szeretném, ha tudnád, hogy melletted vagyok.”

„Jogos, ha félsz, ez teljesen érthető.”

„Nem próbálom kisebbíteni azt, amin keresztülmész.”

Ezek a mondatok azért számítanak sokat, mert teret adnak az érzéseknek, és nem kényszerítik a beteget arra, hogy folyton pozitív legyen.