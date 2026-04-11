Radics Béla a Tiszás kampányesemény után történtekről: Egy kép, ami többet mond minden szónál

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a péntek esti tiszás kampányrendezvényen elszabadult a pokol. Az egyik tiszás zenész az eseményen a herezacskóját mutogatta a fiataloknak, de koncert után sem csillapodtak le a kedélyek. Néhány fiatal plakátokat rongáltak és gyújtogattak.

Az utóbbi, felháborító esetre most Radics Béla is reagált a közösségi oldalán. A posztjában a Fidesz fővárosi képviselője a következőket írta:

Egy kép, ami többet mond minden szónál. Nem hiszem, hogy ez lenne az az »emberséges« Magyarország meg »szeretetország« amiben bárki szívesen élne. A párt, amely árulásra és hazugságra épül, ilyen gyűlöletet képes az utcára vinni. Ebben a nehéz időkkel terhelt világban ez az utolsó, amire ennek az országnak szüksége van. Vasárnap este, amikor már megvannak az eredmények, ez is eszembe fog jutni a boldog koccintás pillanatában!

- olvasható Radics Béla bejegyzésében.