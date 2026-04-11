95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Radics Béla a Tiszás kampányesemény után történtekről: Egy kép, ami többet mond minden szónál

Emellett nem tudott elmenni szó nélkül a politikus.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 13:52
radics béla választás Hősök tere

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a péntek esti tiszás kampányrendezvényen elszabadult a pokol. Az egyik tiszás zenész az eseményen a herezacskóját mutogatta a fiataloknak, de koncert után sem csillapodtak le a kedélyek. Néhány fiatal plakátokat rongáltak és gyújtogattak.

Radics Béla Fotó: MATE KRISZTIAN

Az utóbbi, felháborító esetre most Radics Béla is reagált a közösségi oldalán. A posztjában a Fidesz fővárosi képviselője a következőket írta:

Egy kép, ami többet mond minden szónál. Nem hiszem, hogy ez lenne az az »emberséges« Magyarország meg »szeretetország« amiben bárki szívesen élne. A párt, amely árulásra és hazugságra épül, ilyen gyűlöletet képes az utcára vinni. Ebben a nehéz időkkel terhelt világban ez az utolsó, amire ennek az országnak szüksége van. Vasárnap este, amikor már megvannak az eredmények, ez is eszembe fog jutni a boldog koccintás pillanatában!

- olvasható Radics Béla bejegyzésében.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu