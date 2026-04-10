Herezacskóját mutogatta a tiszás zenész a fiataloknak

Miközben Orbán Viktor pénteken folytatta az országjárását, az ellenzék „Rendszerváltó koncertet” tartott. A rendezvényre érkezett fiatalok piásan és drogosan mászkáltak az utcán, gusztustalanul öltözködtek fel, sőt olyan viselkedést tanúsítottak, amivel senkire és semmire nem volt tekintettel.

A helyzet azonban csak fokozódott, amint leszállt az est. A Puzsér Róbert által szervezett rendezvényen koncertet adott többek között Eckü is. A rapper egy ponton botrányosan kezdett el viselkedni, majd a heréjét mutogatta a közönségnek.

ÍME A TISZA! Ez az ő szintjük. Sértegetnek, gúnyolódnak és ezt csinálják! Ők is ott lesznek vasárnap a szavazófülkéknél. Ők egy ilyen országot szeretnének. Legyünk ott mi is, akik egy ilyen ország helyett a békés országot választjuk! Mi vagyunk a csendes, békés többség!

- írta Bohár Dániel Facebook-oldalán, ahol megosztotta a megdöbbentő felvételt.

