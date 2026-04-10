Orbán Viktor: „Nem engedjük, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba”

Orbán Viktor országjárása óriási sikerrel zajlik. A húsvétot követő héten, Sopront és Debrecent követően ezúttal Székesfehérváron tette tiszteletét. Mint arról már a Metropol beszámolt, hatalmas tömeg gyűlt össze már az első percekben a székesfehérvári Városház téren. A Békemenet ezúttal sem maradt el, amin rengeteg ember sorakozott fel, hogy üzenjen Brüsszelnek.

Fotó: MW

Orbán Viktor előtt beszédet mondott Cser-Palkovics András, Törő Gábor, Pásztor Bálint és Vargha Tamás is.

Egyszer megkérdeztem Arnold Schwarzeneggert, hogy hány fekvőt tud csinálni, azt mondta, hogy csak onnantól számolja, amikor már fáj. A kampány is ilyen

– mutatott rá Orbán Viktor. Majd elmondta: Székesfehérvár mindig szerencsét hozott nekünk, az előző választás előtt is így volt.

A miniszterelnök azt kérte az egybegyűltektől, hogy vasárnap támogassák Vargha Tamást és Törő Gábort. Azért kérte ezt a kormányfő, mivel szüksége lesz rájuk a parlamentben. Magyarország előtt nehéz évek állnak, így kellenek bátor és hűséges, a kormányt támogató emberek – tette hozzá.

Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is

– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: a határon túliak is sokat veszíthetnek ezen a választáson.

A nemzet újraegyesítésében sokat haladtunk 2010-óta – hangsúlyozta. Majd közölte: nekünk is szükségünk van a határon túli magyarokra, hiszen néha a nemzettudatunk megbillen, ez látszik abból is, hogy vannak olyan pártok, akik a külhoniak ellen kampányolnak, de ők mindig egybetartanak minket.

A kampány mindig egy lehetőség, hogy összejöjjünk

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, abból is egyértelműen kiderül Székesfehérvár kultúrváros volta, hogy a tiszások nem óbégatnak a Fidesz-KDNP nagygyűlése közben.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

– A kampány számunkra kiemelten fontos. A digitális térben ugyanis a Békemenet előtt megfélemlítettek, bántottak minket. Akkor is mi voltunk többen, de csendben voltunk. Most viszont, a Békemenet óta mi vagyunk a hangos többség – jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, a kampány haszna volt, hogy mindenki számára világossá vált, mi is a választások tétje.