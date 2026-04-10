Cser-Palkovics András fontos üzenetet küldött Orbán Viktor székesfehérvári fórumán
Orbán Viktor székesfehérvári országjárásán Cser-Palkovics András is felszólalt.
Pénteken Székesfehérváron folytatódik Orbán Viktor országjárása, az utolsó előtti a vasárnapi választások előtt. Ezzel véget is ér a miniszterelnök vidéki körútja, szombaton 19 órától ugyanis a budapesti Szentháromság téren tartja a Fidesz utolsó, kampányzáró rendezvényét, amelyen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.
Radics Gigi és Curtis közös fellépése után Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szólalt fel. Elmondta, szép hagyomány, hogy a választások előtti pénteken az egykori koronázó városban tartja egyik utolsó kampányrendezvényét a Fidesz-KDNP.
Emlékeztettet, idén is Vargha Tamás és Törő Gábor a kormánypárt székesfehérvári jelöltjei, akik az előző ciklusban is képviselték a települést.
