Törő Gábor: meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket
Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje is felszólalt Székesfehérváron.
Hamarosan beszédet mond Orbán Viktor az országjárásának utolsó előtti állomásán, Székesfehérváron, ahol ismét hatalmasra nőtt a tömeg. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere után Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje is felszólalt.
Kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”. A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért.
Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék
– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak.
„Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette” – jelentette ki Törő Gábor.
