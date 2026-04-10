Törő Gábor: meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket

Hamarosan beszédet mond Orbán Viktor az országjárásának utolsó előtti állomásán, Székesfehérváron, ahol ismét hatalmasra nőtt a tömeg. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere után Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje is felszólalt.

Kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”. A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért.

Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék

– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak.

„Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette” – jelentette ki Törő Gábor.